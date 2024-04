Un abbraccio aiuta a ridurre il dolore, l’ansia, lo stress e la depressione

Abbracci e carezze sono gesti normali quando vogliamo confortare una persona stanca, di cattivo umore, o che ha appena ricevuto una cattiva notizia. Ma come mai? Si tratta di costrutti sociali, o di comportamenti che nascono da un vero e proprio fenomeno biologico? Se lo sono chiesti gli scienziati dell’Istituto di Neuroscienze della Royal Netherlands Academy of Art and Sciences di Amsterdam, e in un’ampia analisi della letteratura scientifica, appena pubblicata sulla rivista Nature Human Behavior, ritengono di aver trovato la risposta: i gesti che esprimono vicinanza attraverso il senso del tatto – scrivono – possono infatti migliorare lo stato emotivo e fisico, riducendo l’ansia, la depressione e il dolore.

Lo studio

La ricerca ha analizzato 212 studi sul tema svolti negli ultimi decenni, che hanno coinvolto un totale di 12.966 persone di tutte le età. In questo modo, i ricercatori tedeschi hanno potuto superare i limiti dei singoli lavori, ed esplorare gli effetti che ha in generale il contatto interumano sulla psiche e la salute. La risposta, come dicevamo, è che questi effetti sono reali, e anche molto importanti: abbracci e carezze, infatti, sembrano migliorare significativamente il benessere fisico e mentale, riducendo la percezione del dolore, gli stati ansiosi, la depressione e lo stress. Gli effetti emergono per tutti, ma sarebbero ancora più forti nelle persone che soffrono di problemi fisici e mentali (e quindi più bisognose di un supporto), e nei bambini.

Contatto: sì, ma quale?

"Uno dei nostri obbiettivi chiave nello studio era quello di sfruttare le centinaia di studi disponibili in letteratura per identificare quale tipo di contatto fisico risulta più efficace", spiega Christian Keysers, direttore del Social Brain Lab della Royal Netherlands Academy of Art and Sciences di Amsterdam. "Che fare se non abbiamo un amico o un partner sotto mano per farci abbracciare? Il contatto fisico da parte di uno sconosciuto, o quello di una macchina, potrebbe aiutare comunque? E quanto spesso dobbiamo riceverlo? Lo studio dimostra chiaramente che il tatto può effettivamente essere ottimizzato, ma che allo stesso tempo gli aspetti più importanti per farlo non sono così ovvi".

I ricercatori, ad esempio, non hanno riscontrato differenze in base al tipo di tocco: un massaggio o un abbraccio sembrano avere la stessa efficacia. Neanche il grado di confidenza con chi ci tocca sembra importante, perché il contatto con un terapista o con un amico avrebbero gli stessi effetti. E persino un oggetto inanimato, come un robot o una coperta appesantita, può offrire conforto reale dai malesseri fisici e psicologici. La frequenza dei contatti è invece discriminante: più si ripetono, maggiori sono i benefici fisici ed emotivi che se ne traggono. Gli autori hanno anche riscontrato migliori risultati sulla salute quando veniva toccata la testa, ad esempio il viso o il cuoio capelluto, rispetto ad altre parti del corpo. Il prossimo passo – concludono gli autori – sarà esplorare l’efficacia dei diversi tipi di contatto fisico in studi più ampi e controllati, analizzando anche le differenze che potrebbero esistere a riguardo tra varie culture.