Anakinra, l'Aifa autorizza il farmaco anti Covid

Via libera dell'Aifa all'utilizzo contro il Covid del farmaco anakinra, originariamente utilizzato contro patologie autoimmuni come l'artrite reumatoide, ed altri due farmaci immunomodulanti, baricitinib e sarilumab. lo comunica l'Agenzia del farmaco sul suo sito.

"Nella riunione straordinaria del 23 settembre 2021 - comunica l'Agenzia - la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha valutato le nuove evidenze che si sono rese disponibili all'utilizzo per il trattamento del COVID-19 di anakinra, baricitinib e sarilumab, farmaci immunomodulanti, attualmente autorizzati per altre indicazioni. I tre farmaci, pur avendo proprie specificità, si aggiungono al tocilizumab nel trattamento di soggetti ospedalizzati con COVID-19 con polmonite ingravescente sottoposti a vari livelli di supporto con ossigenoterapia. Tale decisione, basata sulle evidenze di letteratura recentemente pubblicate, allarga il numero di opzioni terapeutiche e nello stesso tempo consente di evitare che l'eventuale carenza di tocilizumab o di uno di questi tre farmaci possa avere un impatto negativo sulle possibilita' di cura".

I tre farmaci anakinra, baricitinib e sarilumab saranno inseriti nell'elenco della L.648/96, che consente la copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Anakinra e tocilizumab, c'è un farmaco contro il covid?

Su anakinra in particolare si sono concentrate nei mesi le speranze di un farmaco in grado di migliorare le condizioni dei pazienti in condizioni serie, e all'inizio di settembre uno studio pubblicato su Nature Medicine ha dato risultati incoraggianti: il trattamento precoce con anakinra ha portato a una riduzione di progressione della malattia e di morte pari al 64%, la percentuale dei pazienti che hanno ottenuto la guarigione supera il 50% mentre il numero di pazienti con malattia grave stazionaria e' stato ridotto del 54%.

Proprio oggi, peraltro, l'Aifa ha pubblicato una nota informativa in cui "si prevede una carenza temporanea in Italia" nella fornitura di tocilizumab, altro farmaco usato contro malattie autoimmuni e utilizzato praticamente dalla prima fase anche contro il Covid, "a partire dal giorno 16/09/2021. Il rifornimento è previsto entro il 21 dicembre. Proprio l'utilizzo del tocilizumab contro il Covid sottolinea l'Aifa, ha causato un aumento "ad un ritmo senza precedenti" della domanda globale.