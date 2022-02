Quanto durano gli anticorpi nei guariti dal covid e negli asintomatici

Capire quale sia la durata della protezione anticorpale acquisita dopo l'infezione da Sars-Cov-2 è uno dei quesiti che più ha appassionato la ricerca scientifica fin dall'inizio della pandemia. Una risposta arriva da uno studio della Southern university of science and technology di Shenzhen, in Cina, pubblicato sulla rivista scientifica Nature microbiology. Ebbene, secondo questa indagine la maggior parte delle persone che si sono ammalate di Covid-19, soprattutto se in forma sintomatica e grave, possiede anticorpi neutralizzanti contro il coronavirus per almeno sedici mesi. Per gli asintomatici, invece, la durata della protezione immunitaria è diversa, molto più breve.

Quanto durano gli anticorpi contro Covid-19?

I ricercatori hanno spiegato che "è stato dimostrato che i coronavirus umani stagionali inducono risposte anticorpali di breve durata e la reinfezione con lo stesso coronavirus stagionale si verifica frequentemente nei dodici mesi dopo l'infezione". Tuttavia, i due coronavirus che causano malattie gravi negli esseri umani (il Sars-Cov e il Mers-Cov) "inducono risposte anticorpali più forti e che durano fino a tre anni", dice lo studio. Nel dettaglio, nel caso di Sars-Cov-2 non esistono ancora dati definitivi.

La nuova ricerca ha preso in considerazione 214 pazienti seguiti per quasi sedici mesi. Cinquantuno di essi avevano avuto un'infezione severa, 134 un'infezione lieve e 29 erano stati completante asintomatici. Studiando l'andamento degli anticorpi neutralizzanti (soprattutto di quelli IgG diretti contro la proteina Spike, il principale meccanismo che il virus utilizza per infettare le cellule bersaglio), i ricercatori hanno scoperto che la risposta immunitaria raggiunge un picco dopo circa tre mesi dall'infezione. Poi comincia un calo lento, seguito da una stabilizzazione a un livello di anticorpi considerato dagli esperti comunque protettivo. Questi livelli si erano mantenuti fino all'ultimo test eseguito sui volontari a 480 giorni (sedici mesi) da quando avevano contratto l'infezione.

Non tutti i pazienti, però, presentavano la stessa risposta immunitaria. I ricercatori cinesi hanno scoperto che, dopo un anno, il 14% di quanti avevano avuto un'infezione lieve e il 50% di chi aveva avuto un'infezione asintomatica non avevano livelli rilevabili di anticorpi neutralizzanti. Nessuna protezione, quindi. Lo studio in questione ha mostrato inoltre un calo dell'efficacia degli anticorpi contro le varianti Beta, Delta e Mu. Non ha fornito dati sulla mutazione Omicron.