Artemis 1 è in viaggio per riportare l'uomo sulla Luna

La Nasa oggi ha lanciato il razzo vettore Sls (Space launch system), il più potente mai costruito, con la navicella spaziale Orion, decollati dal Kennedy space center di Cape Canaveral, in Florida, per raggiungere la Luna. Anche oggi il lancio è stato ritardato quasi un'ora, e c'erano già stati due tentativi rinviati nei mesi scorsi per problemi tecnici. Alla fine la missione è partita alle 7:47, l'1:47 in Florida. Con Artemis 1 ricomincia l'avventura dell'uomo verso la Luna, a 40 anni dalla nostra ultima visita. Con l'idea, stavolta, di stabilire una presenza duratura, e di preparare la strada per missioni spaziali ancora più rivoluzionarie.

Questa è la prima missione senza equipaggio del programma Artemis per riportare gli astronauti sulla Luna. È la missione spaziale più importante degli ultimi anni per gli Stati Uniti. Per ora a bordo ci sono solo manichini. Dopo una lunga attesa, inizia così una missione nella quale anche la tecnologia europea e quella italiana rivestono un ruolo di primo piano. Nei prossimi giorni Artemis 1 raggiungerà la Luna per poi tornare sulla Terra. Ecco il video del decollo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui sotto, la diretta del lancio di Artemis 1.

Qui abbiamo chiesto a Mario Musmeci, ingegnere dell'Asi (l'agenzia spaziale italiana) che si occupa di coordinare le attività con la Nasa per il programma Artemis, di raccontarci qualche dettaglio in più sulla missione, e cosa ci aspetta nei prossimi anni.

La missione Artemis 1 sta procedendo come previsto: a circa due minuti dal lancio, avvenuto dalla piattaforma 39B del Kennedy space center, in Florida, i razzi a propellente solido, i più grandi di questo tipo mai costruiti, si sono separati per cadere dopo pochi minuti nell'oceano Atlantico. Quindi il motore principale si è spento e lo stadio principale del razzo Sls si è separato, cadendo nell'oceano Pacifico. Il prossimo passo sarà il dispiegamento dei pannelli solari della capsula Orion e il successivo inserimento della capsula nell'orbita terrestre.

A bordo della prima missione lunare Artemis 1 c’è anche un po' di Italia. A tenere altro il nostro tricolore nella nuova era di missioni lunari della Nasa, con Esa partner, è l'Asi, che sottolinea come il nostro Paese abbia "un ruolo da protagonista con il settore spaziale italiano guidato dall'Agenzia spaziale italiana". Realizzato dalla torinese Argotec, l'Asi indica che il "cubesat Argomoon" è l'unico satellite europeo che andrà in orbita lunare.