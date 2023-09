Usare aspartame potrebbe compromettere la memoria e l’apprendimento

L’aspartame è uno dei dolcificanti artificiali più diffusi, anche se da tempo esistono forti dubbi sui possibili effetti che potrebbe avere sulla salute. Osservato speciale per il rischio che aumenti l’incidenza di tumori, diabete e problemi cardiovascolari, di recente l’aspartame è finito sul banco degli imputati anche per un altro potenziale pericolo: la possibilità che comprometta il funzionamento del cervello, provocando deficit della memoria e dell’apprendimento.

A lanciare l’allarme è uno studio della Florida State University, pubblicato su Scientific Reports, che prende le mosse da una ricerca precedente dello stesso gruppo, da cui era emersa la possibilità che il consumo di aspartame sia collegato a un aumento dell’incidenza dell’ansia, con effetti che sembrerebbero durare addirittura nella prole, per ben due generazioni.

Come lo studio precedente, anche quello più recente è stato svolto su topi. I ricercatori hanno diviso gli animali in 3 gruppi, alimentando il primo con acqua normale, il secondo con acqua contenente una dose giornaliera di aspartame equivalente al 7% del massimo raccomandato dalle linee guida dell’Fda per il consumo umano, e il terzo con una dose di aspartame che raggiungeva il 15% della dose massima consigliata.

Per 16 settimane, i topi sono stati sottoposti ad intervalli regolari ad un test pensato per misurarne le capacità mnemoniche: un labirinto con 40 possibili uscite, da cui gli animali dovevano riuscire ad evadere nel minor tempo possibile. I topi alimentati con aspartame hanno ottenuto risultati peggiori nell’esercizio, dimostrando un deficit nella memoria di lavoro spaziale (la capacità di mantenere a mente le informazioni necessarie per portare a termine il compito che si sta affrontando) già a quattro settimane dall’inizio dell’esperimento, e problemi di apprendimento a partire dalla 13esima settimana.

I deficit riscontrati negli animali sono stati individuati inoltre anche nella loro prole, per una sola generazione. Secondo gli autori dello studio, i risultati dimostrano come l’aspartame possa non solo influenzare negativamente il funzionameto del cervello, ma anche interferire in qualche modo con lo sperma, rendendo le modifiche ereditarie per via epigenetica. Trattandosi di una ricerca svolta su topi, i risultati non sono necessariamente validi anche per gli esseri umani. Ma secondo i ricercatori della Florida State University, dovrebbero suggerire agli enti regolatori come la Food and Drug Administration la necessità di studiare più a fondo i possibili effetti negativi dell’aspartame anche sulle capacità cognitive umane, con studi che possano valutarne le conseguenze a cavallo di più generazioni.