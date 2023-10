Cosa è stato trovato sull'asteroide Bennu

I campioni dell'asteroide Bennu portati sulla Terra dalla missione Osiris-Rex hanno evidenziato la presenza di due elementi fondamentali per la vita: il carbonio e l'acqua. A svelarlo è stata direttamente la Nasa, che ha mostrato anche le prime immagini delle particelle trovate nella capsula atterrata lo scorso 24 settembre nel deserto dello Utah.

Carbonio e acqua sull'asteroide Bennu

"Acqua e carbonio sono esattamente quello che volevamo trovare", ha spiegato il capo della Nasa Bill Nelson. Per gli scienziati si tratta infatti di una scoperta molto importante. La presenza di abbondante materiale ricco di carbonio e di minerali argillosi contenenti acqua potrebbe indicare che gli elementi costitutivi della vita sulla Terra sarebbero presenti anche nell'asteroide. Una conclusione a cui gli esperti della Nasa sono arrivati al termine delle analisi preliminari condotte sui campioni dell'asteroide a Houston. Nelle prime due settimane di lavoro, i ricercatori hanno utilizzato un microscopio elettronico a scansione, misurazioni a infrarossi, diffrazione di raggi X e analisi di elementi chimici. La tomografia computerizzata a raggi X è stata impiegata anche per produrre un modello computerizzato 3D di una delle particelle.

"Quello di Osiris-Rex è il più grande campione di asteroide ricco di carbonio mai consegnato sulla Terra e aiuterà gli scienziati a indagare sulle origini della vita sul nostro Pianeta per le generazioni a venire - ha sottolineato Bill Nelson - Quasi tutto ciò che facciamo alla Nasa cerca di rispondere a domande su chi siamo e da dove veniamo. Missioni della Nasa come Osiris-Rex miglioreranno la nostra comprensione degli asteroidi che potrebbero minacciare la Terra, dandoci uno sguardo su ciò che si trova oltre. Il campione è tornato sulla Terra, ma c’è ancora tanta scienza da scoprire, una scienza come non l’abbiamo mai vista prima".

Le prossime analisi

Nelle prime due settimane gli esperti hanno effettuato delle analisti "rapide", ma per comprendere al meglio la natura dei composti trovati sull'asteroide saranno necessari ulteriori test, molto più approfonditi. Per i prossimi due anni, il team scientifico della missione Osiris-Rex continuerà a caratterizzare i campioni e a condurre le analisi necessarie per raggiungere gli obiettivi scientifici della missione. La Nasa conserverà almeno il 70% del campione presso il Johnson Space Center per ulteriori ricerche da parte di scienziati di tutto il mondo, comprese le future generazioni.

Nell'ambito del programma scientifico Osiris-Rex, un gruppo di oltre 200 scienziati da tutto il mondo esplorerà le proprietà della regolite, tra cui ricercatori di molte istituzioni statunitensi, partner della Nasa Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency), Csa (Canadian Space Agency) e altri esperti provenienti da ogni angolo del globo. Ulteriori campioni verranno dati in prestito nel corso dell'autunno allo Smithsonian Institution, allo Space Center di Houston e all'Università dell'Arizona per essere esposti al pubblico.

