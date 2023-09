Abbiamo colpito un asteroide, continua a rallentare e non sappiamo perché

A novembre del 2021 la Nasa ha lanciato uno dei più ambiziosi esperimenti di protezione planetaria mai effettuati. Parliamo della missione Dart, che ha spedito la sonda omonima a schiantarsi contro un asteroide per studiare se, e come, potremmo proteggere la Terra nel caso in cui un corpo celeste pericoloso decida di dirigersi in futuro verso il nostro pianeta. I risultati del test sono già considerati un successo, perché l’impatto ha rallentato effettivamente il periodo orbitale dell’asteroide Dimorphous, dimostrando che un impattatore cinetico del genere può effettivamente funzionare. Ma servirà tempo per studiare i dati raccolti, e verificare il cambiamento di rotta indotto dall’impatto. A distanza di un anno, comunque, arrivano già le prime sorprese: il periodo orbitale di Dimorphous, infatti, ha continuato a rallentare nelle settimane seguenti all’impatto con Dart.

La missione Dart

Dart è l’acronimo di Double Asteroid Redirection Test. La missione consisteva fondamentalmente nel colpire un asteroide di 117 metri a 11 milioni di chilometri dalla Terra, con una sonda pesante 600 chili lanciata ad una velocità di oltre 22mila chilometri orari. Un obbiettivo tutt’altro che semplice da raggiungere, che gli ingegneri della Nasa sono riusciti però a centrare in pieno, con la collisione della sonda con l’asteroide avvenuto lo scorso settembre. Dimorphous è parte di un sistema binario di asteroidi, fondamentalmente una piccola luna del più grande asteroide Didymos, e l’obbiettivo della missione era quindi duplice: colpire Dimorphous e tentare di rallentarne l’arbita attorno a Didymos, e scoprire se in questo modo è possibile deviare la traiettoria dell’asteroide maggiore. Qualcosa che potrebbero tornare utile in futuro per proteggere il nostro pianeta da comete e asteroidi pericolosi.

Entrambi gli obiettivi della missione sono stati raggiunti: le analisi effettuate dalla Nasa a ridosso dell’impatto hanno confermato infatti che questo ha diminuito di circa 33 minuti il periodo orbitale di Dimorphous. La nuova orbita della piccola luna ha modificato a sua volta la traiettoria dell’asteroide di dimensioni maggiori, e i dati raccolti hanno permesso di approfondire i modelli con cui gli scienziati potrebbero in futuro organizzare una simile missione di difesa planetaria. Per approfondire le analisi è già prevista una nuova missione Esa, Hera, che raggiungerà Didymos nel 2026 per studiare da vicino le conseguenze dell’impatto. Nell’attesa, però, diversi gruppi di scienziati stanno studiando l’asteroide dalla Terra. E proprio uno di questi, un team di astronomi dell’Università della California di Berkely, ha notato di recente qualcosa di strano nel periodo orbitale di Dimorphous.

L’asteroide continua a rallentare

Osservando l’asteroide ad un mese di distanza dalla collisione con Dart, i ricercatori californiani hanno infatti calcolato che il periodo orbitale di Dimorphous ha continuato a cambiare nelle settimane successive all’impatto, diminuendo di un altro minuto (per un totale di 34) rispetto a quello originario. Nel loro studio (ancora non pubblicato su una rivista scientitica peer reviewed) i ricercatori sottolineano che il rallentamento per ora rimane misterioso: non sembrerebbe legato agli effetti dei detriti sollevati dalla collisione, e non è previsto dai calcoli effettuati prima del lancio della missione. Qualcosa, insomma, sta rallentando Dimorphous, e al momento non sappiamo cosa sia.

“Non abbiamo trovato nessun meccanismo noto ce possa spiegare un cambiamento così ampio del periodo orbitale nel sistema, e l’effetto del materiale espulso dalla collisione è una spiegazione improbabile”, scrivono i ricercatori nelle conclusioni del paper. “Serviranno ulteriori osservazioni del sistema Didymos per confermare i nostri risultati, e comprendere più a fondo lo stato del sistema di asteroidi in seguito all’impatto”. Fortunatamente, come dicevamo, le ulteriori osservazioni di cui parlano i ricercatori californiani hanno già una data: Hera partirà ad ottobre 2024 in direzione dei due asteroidi, e se tutto andrà come previsto, arriverà a destinazione a dicembre del 2026, pronta per verificare sul luogo la situazione, e svelare il misterioso fenomeno che sta rallentando l’orbita di Dimorphous.