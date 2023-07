L'asteroide invisibile che ci dimostra quanto siamo indifesi

Un asteroide giovedì 13 luglio è passato a un quarto della distanza tra la Terra e la Luna: un passaggio ravvicinatissimo - in termini astronomici - circa 100.000 chilometri. Il fatto che non ci abbia colpito tuttavia può farci tirare solo un sospiro di sollievo perché la roccia spaziale 2023 NT1 costituisce un insegnamento per tutta l'umanità: ci siamo accorti della sua esistenza soltanto quando il pericolo era ormai passato.

Un asteroide ha sfiorato la Terra e ce ne siamo accorti troppo tardi

La roccia spaziale di circa sessanta metri di diametro è stata avvistata solo sabato scorso quando ormai si stava allontanando dalla Terra dopo averci mancato di quello che in termini astronomici è davvero "un soffio". Ulteriori osservazioni hanno permesso di calcolare la sua traiettoria e hanno mostrato che siamo stati fortunati: in caso di impatto oggetti di queste dimensioni possono generare un cratere di oltre un chilometro di diametro, più o meno come il celebre Meteor Crater in Arizona. Sarebbe stato un disastro.

Cosa sappiamo dell'asteroide 2023 NT1

Ma perché non ci siamo accorti della minaccia di 2023 NT1? La roccia spaziale proveniva dalla direzione del Sole e non era quindi visibile: un noto punto debole nella nostra difesa contro le rocce spaziali. L'allerta è stata lanciata solo sabato 15 luglio dall'osservatorio ATLAS in Sud Africa che, come da acronimo (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), agisce insieme a telescopi alle Hawaii e in Cile per scandagliare la volta terrestre a caccia di asteroidi che possono minacciare la Terra. Due giorni prima 2023 NT1 era arrivato al punto della sua traiettoria più vicina alla Terra. Era circa mezzogiorno del 13 luglio 2023.

Se la traiettoria fosse stata più angolata tanto da abbracciare l'attrazione gravitazionale della Terra avremmo avuto un incidente colossale. Per darci un'idea il 15 febbraio 2013 nell'atmosfera sopra la Russia si vaporizzò la meteora di Chelyabinsk: proprio come 2023 NT1 proveniva dalla direzione del Sole ma gli scienziati stimano che fosse di appena 20 metri di diametro: l'onda d'urto ha danneggiato migliaia di edifici, rompendo finestre e ferendo circa 1.500 persone a causa di schegge di vetro.

È stato l'evento astronomico del secolo. 2023 NT1 è invece tre volte più grande. Si stima che il blocco di roccia spaziale possa misurare tra i 30 e i 60 metri di diametro e che corra nel sistema solare con una velocità che se impattasse con la Terra potrebbe essere di circa 15 chilometri al secondo. Usando uno dei tanti sistemi di simulazione è possibile stimare cosa potrebbe succedere se - ad esempio - il punto di impatto fosse sul centro di Roma.

L'esplosione avverrebbe a mezz'aria con una potenza non inferiore ai 7 megatoni. L'onda d'urto spazzerebbe l'intera città.

Il vento originato dall'esplosione sarebbe simile a quello del più forte tornado mai registrato.

Una devastazione già gravissima anche considerando il nucleo dell'asteroide costituito genericamente di roccia. Se invece il nucleo fosse costituito da materiali più duri, come il ferro ad esempio, la devastazione sarebbe ancora maggiore come si può sperimentare qui.

Essere consapevoli in anticipo di una minaccia in arrivo permetterebbe ad esempio di organizzare evacuazioni mirate. Per vedere anche gli oggetti provenienti dall’interno del Sistema Solare si sta lavorando anche a satelliti da posizionare fra la Terra e il Sole, come la missione Neo Surveyor della NASA e il satellite NEO MIR dell'ESA che nel 2030 cercherà di posizionare un sistema di allerta precoce nel punto Lagrangiano tra la Terra e il Sole (speculare a quello dove si trova il telescopio spaziale James Webb).

Essere consapevoli di un pericolo con un preavviso può dare tempo alle agenzie spaziali di studiare sistemi di difesa come dimostrato dal successo della sonda DART della NASA che qualche mese fa ha colpito e modificato la traiettoria di Dimorphos, un asteroide innocuo ma usato come caso di studio. Un'altra missione, HERA dell'ESA, partirà nel 2024 per studiare da vicino gli effetti dell'impatto e fornire ulteriori dati utili ad approntare tecnologie per la difesa planetaria.