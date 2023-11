"Sar" e "Steve", ecco cos’erano i bagliori rossi che hanno illuminato il cielo

Non sarà rocket science (per dirla come gli anglosassoni), ma anche la fisica dell’atmosfera non è certo una passeggiata. E infatti ci sono voluti alcuni giorni perché gli esperti facessero chiarezza sull’incredibile spettacolo di luci che ha interessato i cieli italiani lo scorso 5 novembre. Ci eravamo accontentati di chiamarla aurora, ma con ogni probabilità quello che abbiamo visto, almeno nelle zone più settentrionali della penisola, è stato un mix di tre diversi fenomeni ottici che possono colorare i cieli notturni quando grandi quantità di particelle cariche colpiscono gli strati più alti della nostra atmosfera: un “arco aurorale rosso stabile”, un fugace Steve (o Strong Thermal Emission Velocity Enhancement), e infine, almeno sulle Alpi, anche i lontani bagliori di un’aurora boreale vera e propria. Tre fenomeni rari, che presentano somiglianze ingannevoli ma sono causati in realtà da fenomeni molto diversi.

Una tempesta troppo debole

Le aurore boreale sono fenomeni ottici causati dall’arrivo di particelle cariche trasportate dai venti solari, che interagiscono con la magnetosfera terrestre, vengono trasportate ai poli e qui eccitano gli atomi presenti negli strati più alti dell’atmosfera, caricandoli di energia che viene poi scaricata sotto forma di “scintille” colorate. Perché le aurore siano visibili anche nei cieli delle medie latitudini, come le nostre, serve una tempesta solare estremamente potente, ma lo scorso 7 novembre non c’è stata: le rilevazioni parlano di una tempesta geomagnetica di classe G3, discretamente energetica quindi, ma lontana dalla classe G5 (la più alta, in una scala che va da 1 a 5) necessaria per spingere le aurore boreali fino ai cieli italiani. Per questo motivo gli esperti erano dubbiosi degli avvistamenti della scorsa domenica, e indicano ora altri due fenomeni che possono spiegare più facilmente le luci viste nella notte tra domenica e lunedì.

Sar e Steve

Gli archi rossi aurorali stabili (Sar) sono un altro fenomeno ottico legato all’arrivo di gas ionizzati dal Sole, che però è legato a un meccanismo diverso rispetto alle aurore boreali. Come spiegano i ragazzi di “Chi ha paura del buio”, la loro origine va ricercata nelle correnti ad anello, un’immensa corrente elettrica che scorre attorno alla Terra, generata dalle particelle solari cariche che vengono confinate all’interno della magnetosfera terrestre, e ruotano così intorno al nostro pianeta.

Quando le tempeste geomagnetiche colpiscono il nostro pianeta, il plasma solare che raggiunge la Terra carica di energia le correnti ad anello, che nelle giuste condizioni scaricano questa energia termica in eccesso nello strato più alto dell’atmosfera terrestre, ionizzando l’ossigeno atomico lì presente, che crea così dei bagliori rossastri visibili (a differenza delle aurore) alle medie latitudini, come quelle italiane.

Ancora diverso, infine, è un altro fenomeno scoperto solo negli scorsi anni, e ribattezzato Steve, acronimo di “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement”. Si tratta di un bagliore atmosferico causato dall’ingresso di un flusso di plasma caldo che irrompe velocemente nella ionosfera terrestre, e si manifesta sotto forma di un nastro colorato nei toni del rosso, viola, verde o bianco, che permane nel cielo per decine di minuti. Può accompagnare le aurore, ma è legato a meccanismi differenti e non del tutto chiari, e si può spingere facilmente anche alle nostre latitudini.

Cosa abbiamo visto realmente?

Terminate le spiegazioni, cosa abbiamo visto quindi domenica scorsa nei cieli italiani? Secondo gli esperti, in buona parte della penisola i bagliori visibili nel cielo sono stati provocati da un arco rosso aurorale stabile, compatibile con le misurazioni del disturbo provocato alle medie latitudini dalla tempesta geomagnetica che ha investito la Terra la notte del 7 novembre. Nelle zone più settentrionali della penisola, però, è probabile che si siano sommati più eventi ottici causati dalla tempesta solare: sulle Alpi, quindi, è stato possibile ammirare il Sar visto in tutta Italia, accompagnato con ogni probabilità anche da un fenomeno Steve, ma anche l’aurora boreale vera e propria, visibile in lontananza perché in realtà in quel momento stava interessando i cieli della Scandinavia. L'evento di domenica tutto sommato è stato quindi più unico che raro, perché richiede condizioni estremamente specifiche per realizzarsi. La comparsa di vere e proprie aurore boreali alle latitudini italiane, però, sarebbe stata ben altra cosa.