Lo spettacolo dell'aurora sull'Italia: il video dal tramonto all'alba

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio i cieli italiani hanno assunto colori "insoliti", regalando uno spettacolo spaziale da Nord a Sud. Dal rosa al viola, fino al rosso intenso: tutto grazie all'aurora. Il raro fenomeno è stato osservato a occhio nudo in diverse regioni, con gli scatti degli utenti che hanno riempito i social. Il raro fenomeno è stato perfettamente visibile in tutto il Nord e nelle zone centrali, con avvistamenti spettacolari anche in Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Puglia.Secondo gli esperti l'attività aurorale è stata generata da una tempesta geomagnetica, cioè un disturbo della magnetosfera terrestre causato dall'attività solare. La tempesta inizialmente era stata classificata di classe G4, ossia "severa", ma con il passare delle ore il livello è passato a G5, ossia "estremo".

Lo spettacolo dell'aurora sull'Italia: il video

L'astrofisico Gianluca Masi, curatore scientifico del Planetario e museo astronomico di Roma e responsabile del Virtual Telescope Project, ha condiviso il filmato registrato proprio tra il 10 e l'11 maggio: uno straordinario video in 4K che copre l'intera notte, dall'alba al tramonto, mostrando tutte le fasi dell'aurora. Nelle immagini si può infatti notare lo sviluppo del fenomeno e l'evoluzione della sua attività, con diverse "ondate" e spettacolari variazioni di struttura e colore.

Il video, visibile su YouTube, è stato realizzato con una telecamera "all-sky", a tutto cielo, disponibile presso la postazione del Virtual Telescope Project a Manciano (Grosseto), località Montauto, sotto il cielo più stellato dell'Italia peninsulare, fondamentale caratteristica questa che ha permesso la registrazione dell'evento in tutte le sue sfumature.