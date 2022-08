L'aurora vista dallo spazio: le foto spettacolari di AstroSamantha

"L'aurora australe più sbalorditiva mai vista". Come dare torto a Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana che sui suoi profili social ha pubblicato le immagini spettacolari dell'aurora, scattate da una postazione a dir poco privilegiata: la Stazione Spaziale Internazionale. "The most stunning auroras I have ever experienced", ha scritto nel post Samantha, che al momento si trova in orbita intorno alla Terra con la Missione Minerva. Nelle ultime settimane l'astronauta ha pubblicato diverse foto dallo spazio, tutte di una bellezza disarmante, tra cui alcune in cui chiedeva agli utenti di riconoscere i fiumi e i laghi italiani. Samantha Cristoforetti è partita alla volta del cosmo lo scorso 27 aprile e il suo viaggio ha una durata prevista di circa cinque mesi.

Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram e Twitter sono da togliere il fiato e hanno come protagonista l'aurora, un incredibile bagliore verde che si trasforma in rosso, il tutto con il profilo della Stazione Spaziale Internazionale. Come chiarito anche nel post dalla Cristoforetti, si tratta dell'aurora australe, che si sviluppa nel Polo Sud e avvolge il continente ghiacciato dell’Antartide, al contrario di quella boreale, che invece si può ammirare nel Nord Europa.