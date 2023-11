Le aurore boreali sono pericolose? Facciamo chiarezza

Le aurore sono tra i più incredibili spettacoli naturali che ci regala il nostro pianeta. Di norma si possono ammirare solamente nelle regioni più settentrionali (o più meridionali se ci troviamo nell’emisfero australe) della Terra, ma a volte capita che raggiungano anche le nostre latitudini, come è successo negli scorsi giorni, quando una serie di aurore mozzafiato hanno illuminato i cieli delle Alpi. Uno spettacolo meraviglioso che in molti probabilmente vorrebbero potersi godere anche nel resto della penisola. Attenti a cosa desiderate, però, perché per spingersi così a Sud le aurore devono essere causate da tempeste geomagnetiche incredibilmente potenti, che purtroppo possono rivelarsi anche estremamente dannose.

Come nasce un’aurora

Il nostro Sole può sembrare un astro relativamente tranquillo per noi che lo osserviamo sorgere e tramontare ogni giorno nel cielo. Ma a guardarlo più da vicino, si tratta di un infermo di fuoco ribollente in continua evoluzione. La corona, cioè la regione più esterna dell’atmosfera solare, è interessata costantemente da turbolenze che espellono grandi quantità di particelle cariche nello spazio, i cosiddetti venti solari. Quando questi raggiungono il nostro pianeta i flussi di plasma solare interagiscono con la magnetosfera terrestre, che ne devia la maggior parte impedendo che provochino danni sulla superficie; ma se la quantità di particelle che colpiscono il campo magnetico terrestre è particolarmente elevata, come capita durante le tempeste solari (o tempeste geomagnetiche), una parte riesce ad entrare nell'atmosfera portando con sé un’enorme quantità di energia, che viene quindi sfogata provocando i bagliori notturni che conosciamo come aurore.

Brillamenti ed espulsioni di massa coronarica sono i due fenomeni che solitamente alimentano le tempeste solari. Più sono potenti, più le aurore saranno spettacolari, e maggiore sarà l’area del pianeta in cui risultano visibili: una regione nota come ovale aurorale, che si espande ad anello attorno ai due poli. Se l’anello aurorale raggiunge le nostre latitudini, significa che è in corso una tempesta solare davvero potente.

Il precedente

La tempesta solare più potente mai osservata dagli astronomi è conosciuta come evento di Carrington, e ha avuto luogo il primo settembre del 1859. Il nome è legato a quello di Richard Carrington, astronomo inglese che si trovò ad essere spettatore del primo brillamento solare mai osservato, un fenomeno che nella circostanza fu talmente intenso da oscurare per luminosità la stessa stella, e con ogni probabilità fu associato anche ad una potente espulsione di massa coronarica. L’esatta intensità della tempesta solare può solo essere ipotizzata, perché all’epoca non erano disponibili gli strumenti utilizzati oggi per queste misurazioni, ma gli effetti si sono fatti sentire in tutto il mondo.

Nella notte del primo settembre 1859 le aurore illuminarono il cielo di moltissime città del pianeta, con tale intensità che nei paesi più settentrionali pare che fosse possibile leggere in piena notte senza bisogno di lampade o candele, tanto erano luminoso il cielo notturno. Le aurore inoltre furono visibili ben più a sud del normale: in America fino ai territori di Messico e Cuba, mentre in Europa arrivarono ad illuminare il cielo di Roma e di Napoli. Il contraltare di tanta bellezza furono i danni ingenti sperimentati dalle reti telegrafiche americane ed europee. Il campo elettromagnetico generato dalla tempesta solare provocò infatti malfunzionamenti diffusi, arrivando ad incendiare i piloni di legno del telegrafo, e a fulminare diversi operatori (fortunatamente senza provocare decessi). Ovviamente, all’epoca la rete elettrica e le infrastrutture per le telecomunicazioni globali erano ancora estremamente primitive. Se (o quando) qualcosa del genere si ripeterà ai giorni nostri, i rischi saranno evidentemente ben più consistenti.

Che rischi corriamo?

Le tempeste solari e i flussi di particelle cariche che raggiungono le regioni più alte dell’atmosfera terrestre generano un potente campo elettromagnetico, che può interferire con qualunque apparecchiatura o infrastruttura elettrica sulla superficie. I danni sono tanto maggiori quanto più ci si avvicina ai poli, dove l’intensità del campo magnetico risulterà massima. Ma in caso di tempeste solari davvero potenti, le reti elettriche, computer, smartphone, data center e molte altre delle infrastrutture su cui si basa ormai la nostra vita quotidiana, possono essere danneggiati anche permanentemente, persino sul territorio italiano. Per non parlare dei satelliti che garantiscono le comunicazioni e la geolocalizzazione in tutto il pianeta. Nel 1989, una tempesta elettromagnetica nei cieli del Quebec produsse ad esempio un’aurora boreale visibile fino al Texas, distruggendo alcuni trasformatori nevralgici per le linee elettriche canadesi e privando dell’elettricità per diversi giorni milioni di persone.

Nel caso di una tempesta solare paragonabile all’evento di Carrington, i danni potrebbero rivelarsi ben più ingenti, e interessare quasi per intero la superficie del nostro pianeta. Uno studio del 2017 ha calcolato che nello scenario peggiore, un evento del genere potrebbe arrivare a privare della corrente elettrica il 66% della popolazione statunitense, provocando danni che solo negli Usa raggiungerebbero i 41 miliardi e mezzo di dollari. Non è detto che le cose vadano così – è bene sottolinearlo – perché non si conosce con certezza la potenza della tempesta solare del 1859, e alcuni scienziati ritengono che in realtà si sia trattato di un evento paragonabile per intensità ad altre tempeste geomagnetiche viste negli ultimi decenni: ce ne sono state due estremamente potenti nel 2003 in corrispondenza di Halloween, ad esempio, che produssero aurore visibili fino ai cieli del Nord Italia, e danni tutto sommato contenuti, principalmente in paesi settentrionali come la Svezia e nelle reti globali di comunicazioni satellitari.

Uno studio del 2021 ha stabilito però che il Sole è interessato da brillamenti circa 10 volte più petenti di quello avvenuto nel 1859 circa una volta ogni 3mila anni, e da fenomeni anche 100 volte più intensi, ogni 6mila. Con un po’ di fortuna, non dovremmo vedere nulla del genere nei prossimi decenni, anche se brillamenti solari ed espulsioni di massa coronarica continueranno a farsi più frequenti mentre il Sole prosegue verso il prossimo periodo di massima attività previsto tra il 2004 e il 2006.