Trovato nel latte il virus H5n1: il monito delle autorità sanitarie dopo la scoperta

L’epidemia di influenza aviaria scoppiata negli allevamenti bovini statunitensi non accenna a placarsi. Anzi, potrebbe essere più estesa del previsto. Un recente documento della Food and Drugs Administrations sembra infatti suggerire che l’agenzia americana abbia identificato tracce del materiale genetico del virus H5N1 nel latte pastorizzato in commercio negli Stati Uniti. Una notizia che, se confermata, potrebbe indicare che le mandrie infette sono molto più di quelle attualmente identificate dalle autorità sanitarie.

Il condizionale, in questo caso, è però d’obbligo, perché il linguaggio utilizzato nella nota dell’Fda è più che mai criptico, e le comunicazioni dei giorni precedenti da parte degli enti di sorveglianza americani avevano sempre affermato che i campioni contaminati di latte provenivano unicamente da mucche con un’infezione confermata, di cui per legge non è permessa la vendita per il consumo umano.

Aviaria, l'epidemia più estesa del previsto

Se il nuovo documento ammette realmente la presenza di residui virali nel latte in commercio negli Usa, come riferiscono diverse testate ed esperti americani, le implicazioni sarebbero comune principalmente epidemiologiche. Non essendo permessa la vendita del latte munto da esemplari malati, trovarlo nei supermercati significherebbe che esistono moltissimi animali infetti che sfuggono ai radar, e che l’epidemia è quindi ben più estesa del previsto.

Sul piano della salute umana, la preoccupazione degli esperti è ovviamente relativa all’esposizione al virus, e quindi alla possibilità di infezioni nell’uomo che aiuterebbero il virus ad adattarsi progressivamente alla nostra specie. In questo senso, però, l’Fda è esplicita nel rassicurare dai rischi: la pastorizzazione – scrivono – si è sempre rivelata sufficiente per neutralizzare virus e batteri, e non ci sono indizi che lascino sospettare una situazione diversa (e quindi unica) nel caso del virus H5N1.

I test utilizzati per identificare la presenza di un virus in un campione, quella Pcr che abbiamo imparato a conoscere nel corso della pandemia di Covid-19, funzionano amplificando qualunque piccolo frammento di virus presente nel campione. E non permettono quindi di distinguere un virus vitale e infettivo da un frammento di virus inattivo, o dall’Rna prodotto nel corso dell’infezione. Per stabilire la presenza di particelle virali capaci di provocare un’infezione si deve ricorrere a test di altro tipo, in cui i virus vengono incubati e poi messi alla prova su una cellula vivente.

Analisi che – scrive l’Fda – stanno venendo portate avanti, ma che per ora non hanno dato risultati che lascino pensare che la filiera del latte, se pastorizzato, possa mettere a rischio la salute umana. Nonostante le rassicurazioni, ovviamente, non possiamo che sperare che le autorità americani tengano alta la guardia e gestiscano l’epidemia con la massima trasparenza. Perché più un virus ha occasione di entrare in contatto con la nostra specie, maggiori sono le chance che acquisisca la capacità di infettarci e di trasmettersi efficacemente tra esseri umani. E in quel caso – lo abbiamo visto nelle fasi iniziali della pandemia – la mancanza di trasparenza può produrre danni catastrofici.

Ad oggi infatti non sappiamo se il latte può essere veicolo di un'infezione che a oggi si è sempre trasmessa per via respiratoria. Ad ogni modo gli esperti spiegano che chi lavora con i bovini dovrebbe tenere in considerazione l'idea di utilizzare mascherine protettive: gli ugelli spruzzatori ad alta pressione possono aerosolizzare il latte contenente virus dalla sala di mungitura. Quanto all'efficacia della pastorizzazione si mette in guardia sulla possibilità che hanno gli agenti virale a sopravvivere nei globuli di grasso.