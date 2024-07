Trovata spiaggiata una rarissima balena dai denti a spatola: nessuno ne ha mai vista una viva

Un enorme esemplare di balena dai denti a spatola, conosciuto anche come mesoplodonte di Travers (Mesoplodon traversii), è stato rinvenuto spiaggiato su un tratto di costa della Nuova Zelanda, nei pressi di Taieri Mouth. Una scoperta sensazionale per gli scienziati, che sanno ancora pochissimo di questa misteriosa creatura, la cui esistenza è stata confermata soltanto da alcuni resti trovati negli ultimi 200 anni, ma che nessuno ha mai visto in vita.

La rarissima balena spiaggiata in Nuova Zelanda

I resti del cetaceo, lungo cinque metri, sono stati trovati il 4 luglio vicino alla foce di un fiume nella regione di Otago, nel sud-est dell'Isola del Sud. Gli scienziati sono in attesa dell'analisi sul Dna per confermare la sua "identità": se si fosse realmente una balena di Travers sarebbe il settimo esemplare di questa specie mai trovato. Dei precedenti sei, tutti tranne uno si sono spiaggiati sulle coste della Nuova Zelanda o delle sue isole al largo. Non è chiaro dove viva, cosa mangi o quali siano le sue abitudini, tanto meno il numero di esemplari esistenti.

"Una specie di cui non si sa praticamente nulla"

Gli esperti di mammiferi marini del Ministero della Conservazione della Nuova Zelanda e del Museo Nazionale Te Papa hanno identificato il cetaceo come un maschio, come confermato ai media neozelandesi da Gabe Davies, responsabile delle operazioni del Dipartimento di conservazione sulla costa di Otago: "Queste balene sono una delle specie di grandi mammiferi più incomprese dei tempi moderni. Dal 1800, solo sei esemplari sono stati documentati in tutto il mondo, e solo uno non proveniva dalla Nuova Zelanda". Come sottolineato in un comunicato dal Dipartimento della Conservazione, la scoperta è stata abbastanza recente e consentirà agli scienziati di sezionare l'animale ed effettuare diverse analisi: il corpo della balena si trova in una cella frigorifera e campioni del suo Dna sono stati inviati all'Università di Auckland per l'analisi e la conferma dell'identificazione, che potrebbe richiedere mesi o settimane. "Una specie così rara che non se ne sa praticamente nulla - sottolineano gli esperti -. La rarità di questa balena significa che le conversazioni sul da farsi richiederanno più tempo, poiché si tratta di una conversazione di importanza internazionale".

I primi ritrovamenti nel 1874

Il mesoplodonte di Travers è stato descritto per la prima volta nel 1874 da John Edward Gray, dopo il ritrovamento di una mascella inferiore e due denti prelevati dalle isole Chatham, al largo della costa orientale della Nuova Zelanda. Questo campione, insieme ai resti di altri due esemplari trovati in Nuova Zelanda e in Cile, ha permesso agli scienziati di confermare l'esistenza di questa specie. Tuttavia, a causa della rarità degli esemplari scoperti e della mancanza di osservazioni di esemplari viventi, si sa ancora troppo poco su questi misteriosi giganti del mare