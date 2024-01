Arriva la batteria (nucleare) cinese che resta carica per 50 anni

Dalla Cina arriva una di quelle notizie che non può non accendere l’immaginazione: una batteria microscopica che promette di alimentare smartphone e device portatili di ogni tipo per un tempo praticamente illimitato, senza bisogno di ricariche o di sostituzioni, e in modo assolutamente sicuro. Ad inventarla è stata l’azienda cinese Betavolt Technology, è basata sull’energia nucleare, ha una durata garantita di 50 anni e a detta dell’azienda è destinata a rivoluzionare campi che vanno dal mondo della salute, a quello degli smartphone e degli smart-device, fino alle applicazioni militari ed aerospaziali. Troppo bello per essere vero? Vediamo.

Batterie atomiche

A guardar bene, l’idea di imbrigliare l’energia nucleare per realizzare batterie “usa e getta” non è nuova. Già negli anni ‘60 e ‘70, infatti, queste tecnologie sono state sperimentate, e anche utilizzate per diverso tempo, nel campo della salute, per alimentare dispositivi impiantabili come i pacemaker. Dal 1973 diverse aziende hanno lanciato sul mercato dispositivi alimentati a batterie nucleari, che garantivano l’ovvio vantaggio di una durata decennale, non richiedendo quindi di estrarre periodicamente i pacemaker con un’operazione chirurgica per un motivo banale come il cambio delle pile.

I modelli disponibili erano sostanzialmente di due tipi. Il primo, basato su quello che viene definito un generatore termoelettrico di radioisotopi, utilizza un radioisotopo che con il proprio decadimento radioattivo riscalda il contenitore in cui è conservato, e in questo modo genera energia elettrica grazie a un dispositivo chiamato convertitore termoelettrico. Come carburante, il radioisotopo scelto era il plutonio 238, che essendo estremamente pericoloso richiedeva un design con molti strati di schermatura per essere impiantato all’interno del corpo umano in sicurezza.

Un secondo tipo di dispositivi era basato invece sul cosiddetto effetto betavoltaico, che produce elettricità a partire dagli elettroni (o radiazioni beta negative) prodotti dal decadimento del radioisotopo e assorbiti da un semiconduttore. Anche questi dispositivi all’epoca utilizzavano isotopi relativamente pericolosi (il promezio 162), e richiedevano quindi ingombranti schermature per essere impiantati in sicurezza.

In entrambi i casi, i pacemaker a batterie atomiche ponevano problemi di smaltimento, erano ingombranti, e sono stati spazzati via dal mercato dall’arrivo delle batterie a litio, che hanno permesso la creazione di dispositivi più snelli e con una durata di tutto rispetto. Entrambi i tipi di batterie nucleari hanno continuato a trovare spazio nell’industria spaziale, dove l’efficienza di una batteria di lunga durata supera di gran lunga i disagi posti dall’utilizzo di materiali radioattivi, ma hanno perso rapidamente terreno nelle tecnologie a uso civile. Almeno fino a oggi: lo sviluppo tecnologico, soprattutto nel campo dei semiconduttori, sta infatti cambiando rapidamente le carte in tavola, garantendo una conversione di energia molto più efficiente per le batterie betavoltaiche, e quindi l’utilizzo di isotopi meno radioattivi.

La batteria cinese

Il dispositivo annunciato da Betavolt technology nasce proprio dallo sviluppo di un nuovo tipo di semiconduttore a diamante, con cui l’azienda afferma di aver potuto creare una cella betavoltaica che utilizza il radioisoropo nichel 63, che ha un tempo di dimezzamento di circa 100 anni (l’intervallo di tempo necessario perché la metà degli atomi dell’elemento decadano), ed è estremamente sicuro perché la sua bassa radioattività rende sufficienti appena 10 micron di pelle per fermare le radiazioni beta che vengono emesse.

Attualmente, la batteria sarebbe larga appena 15 millimetri per cinque di altezza (meno di una moneta di piccole dimensioni) e garantirebbe la produzione di 100 microwatt per un periodo di 50 anni. La potenza è estremamente ridotta (un microwatt è pari a un milionesimo di watt), ma le batterie possono essere utilizzate in serie e in parallelo, per alimentare dispositivi che richiedono potenza maggiore. Anche così, ne servirebbero circa 50mila per erogare l’energia necessaria al funzionamento di smartphone. Attualmente, quindi, le applicazioni commerciali di queste nuove batterie betavoltaiche sono estremamente limitate, ma l’azienda assicura di poter rivoluzionare le cose in appena un anno, promettendo di lanciare una batteria da 1 watt già nel 2025. Si tratterebbe di un aumento di potenza a quattro zeri, che rende quanto meno necessario un pizzico di scetticismo. Se le affermazioni dell’azienda cinese si rivelassero realistiche, però, le batterie betavoltaiche potrebbero realmente rivoluzionare il modo in cui alimentiamo moltissimi dispositivi elettronici, trasformando i caricabatterie in un ricordo del passato. Per sapere come andranno le cose, comunque, non resta che aspettare il prossimo anno.