"Acqua e carbonio, dalle stelle cadenti gli ingredienti chiave della vita"

L’analisi dei campioni raccolti dalla Nasa su Bennu è iniziata, e dopo appena due settimane arrivano già le prime scoperte. Il materiale rappresenta il più abbondante bottino mai riportato a terra da una missione di questo tipo, e ha rivelato un elevato contenuto di carbonio e di acqua, un indizio chiave a sostegno dell’ipotesi che siano stati proprio gli asteroidi a trasportare sulla Terra gli elementi chiave che hanno permesso la nascita della vita.

I risultati arrivano dalle analisi preliminari svolte dagli esperti della Nasa, che hanno esaminato i detriti raccolti dalla sonda Osiris Rex utilizzando un mix di microscopia elettronica, misurazioni ad infrarossi, cristallografia a raggi X e analisi chimiche. In totale, il carbonio individuato rappresenta circa il 5% della massa dei campioni raccolti, e sarebbe presente sia in forma organica (quindi come potenziale precursore delle molecole organiche da cui ha avuto origine la vita sulla Terra) che minerale. L’acqua invece è presente all’interno della struttura cristallina di minerali argillosi, in una forma che può sopravvivere molto più facilmente alle condizioni estreme dello spazio aperto.

Come dicevamo, si tratta di una conferma della possibilità che i mattoni della vita – composti organici e acqua, appunto – siano stati portati sulla Terra dalla caduta di una moltitudine di meteoriti nel lontano passato, tra i 4 e i 4 miliardi e mezzo di anni fa. Bennu per le sue caratteristiche è infatti una sorta di “capsula del tempo”, che mostra le caratteristiche che avevano i primi asteroidi formatisi durante la nascita del Sistema Solare.

“Sondando gli antichi segreti preservati all’interno della polvere e delle rocce dell’asteroide Bennu, stiamo scoperchiando una capsula del tempo che offrirà preziose informazioni sull’origine del inostro Sistema Solare”, ha commentato a proposito Dante Lauretta, direttore scientifico della missione Osiris Rex. “La grande quantità di materiale ricco di carbonio e la presenza abbondante di minerali argillosi contenenti l’acqua sono solo la punta di questo iceberg cosmico: queste scoperte ci spingeranno in un viaggio che porterà a comprendere non solo il nostro ‘vicinato spaziale’, ma anche cosa renda possibile l’inizio della vita. Con ogni scoperta fatta su Bennu siamo un po’ più vicini a dipanare i misteri del nostro retaggio cosmico”.

Nei prossimi mesi, le analisi proseguiranno, e i campioni saranno studiati da oltre 200 scienziati selezionati in ogni parte del mondo. Tra gli obiettivi a lungo termine della Nasa, infatti, c’è anche quello di caratterizzare con il maggior dettaglio possibile la composizione di Bennu, in modo da farsi trovare pronti nel caso in cui l’asteroide decidesse in futuro di entrare in rotta di collisione con il nostro pianeta. Un’eventualità oggi remota, che però non può essere esclusa del tutto, soprattutto spingendosi avanti di qualche secolo.

