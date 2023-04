Cos'è la leucemia mielomonocitica, la malattia che ha colpito Silvio Berlusconi

La leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) è un tumore del sangue che colpisce le cellule staminali del midollo osseo, ossia le cellule "base" o "genitori" delle cellule del sangue. È una malattia molto rara, ma la più frequente per quanto riguarda le sindromi mielodisplastico-mieloproliferative. Da ieri sera 5 aprile sta tenendo ricoverato Silvio Berlusconi in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano.

Questa patologia è eterogena nella sua diffusione ma ha un picco d'insorgenza trai 50 e i 70 anni, con una diagnosi media effettuata da 60 anni di età. Spesso viene diagnosticata attraverso un esame di routine che evidenzia l'aumento di globuli bianchi e, in particolare, dei monociti (una specifica popolazione di globuli bianchi).

Questo tipo di malattia ha due diversi stati e due diverse prognosi. Il decorso della malattia infatti è spesso molto lento, con il paziente che può continuare a svolgere le attività quotidiane della vita purché resti in una forma più tenue. Tuttavia, la malattia può evolvere nella forma acuta, chiamata leucemia mieloide "secondaria", che ha una prognosi ben diversa e necessita di un diverso trattamento.

La forma acuta necessita di una chemioterapia ad alto dosaggio e, se le condizioni lo permettono, di un trapianto di cellule staminali, in modo da estirpare il problema alla radice. Proprio il trapianto potrebbe permettere - potenzialmente - una completa guarigione dalla malattia, ma è spesso impraticabile sottoporlo a tutti i pazienti colpiti. Come abbiamo detto, infatti, chi è affetto da questo tipo di tumore ha spesso e volentieri un'età avanzata, che rende rischioso un trapianto così delicato. Stando a quanto dichiarato dal'ultimo bollettino medico, la situazione di Silvio Berlusconi sembra appartenere a questo secondo scenario e il ricovero per polmonite è avvenuto proprio come conseguenza della neoplasia sanguina.

Non è una malattia da cui si guarisce

"Non è una malattia da cui si guarisce se non con il trapianto di midollo, terapia non praticabile in soggetti di età avanzata" spiega all'Adnkronos Salute Fabrizio Pane, componente del comitato scientifico dell'Ail (Associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma), ordinario di Ematologia e direttore Uo di Ematologia e Trapianti Aou Federico II di Napoli. "Si tratta quindi di una patologia cronica e il paziente, se anziano, deve essere gestito con la consapevolezza di avere come obbiettivo il contenimento della progressione e la gestione delle possibili complicazioni" chiosa.