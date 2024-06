C'è un computer formato da 16 mini cervelli umani

I successi dell’informatica moderna nascono da un’intuizione: replicare nei chip dei nostri computer il funzionamento del più potente calcolatore mai creato dalla natura, ovvero il cervello umano. È su queste reti neurali artificiali che si basano, ad esempio, le più potenti intelligenze artificiali dei nostri giorni, come ChatGpt o Dall-E, che ormai sembrano quasi trascendere le capacità dei loro creatori. Ora, una startup svizzera ha deciso di completare il giro, ispirandosi ancor più a fondo al nostro sistema nervoso per creare una rete neurale che ai chip di silicio contrappone dei minicervelli biologici, aggregati di neuroni creati in laboratorio che utilizzano una frazione dell'energia richiesta da un computer tradizionale.

Il nodo dell’energia, d’altronde, è forse l’unico punto debole delle intelligenze artificiali di ultima generazione. Per farsene un’idea, basta pensare che un modello linguistico di grandi dimensioni (o large language model) come ChatGpt-3 (precursore del più moderno Gpt-4) per la fase di “addestramento” in cui sviluppa le sue capacità ha bisogno di circa 10 gigawattora, che corrisponde più o meno a seimila volte l’energia che utilizza in un anno un cittadino Ue. E ovviamente, i consumi energetici non si fermano una volta addestrata la rete neurale, ma continuano ad essere elevati durante tutto il tempo che la si utilizza. Non a caso, si prevede che entro il 2030 il comparto delle ai arriverà a rappresentare da solo il 3,5% dei consumi elettrici globali.

Dal canto suo, il nostro cervello biologo è molto più efficiente: per far funzionare 86 miliardi di neuroni ha bisogno di appena 0,3 kilowatt ora. È per questo che la startup svizzera FinalSpark ha deciso di sviluppare un computer basato su chip biologici, o meglio “organoidi”, agglomerati di cellule che riproducono le funzioni di un organo umano (in questo caso un cervello), molto usati nel campo della ricerca biomedica.

Il campo viene definito wetware computing, e nel caso del dispositivo sviluppato da FinalSpark, come viene descritto sulla rivista Frontiers in Arificial Intelligence, i calcoli vengono eseguiti da 16 minicervelli connessi tra loro da una rete di elettrodi, e alimentati da uno speciale sistema microfluidico, che fornisce acqua e nutrienti per le cellule. A detta dei suoi creatori, consuma un milionesimo dell’energia necessaria ad un computer tradizionale.

Le capacità del computer biologico, almeno per ora, non sono però neanche lontanamente paragonabili a quelle di un’ai digitale. Ma trattandosi di un campo di studi assolutamente nuovo, non c’è da stupirsi: per ora, infatti, la piattaforma è utilizzata unicamente per svolgere esperimenti di wet computing, a scopo di ricerca. “Negli ultimi tre anni, la nostra Neuroplatform ha utilizzato oltre mille organoidi cerebrali, permettendo di raccogliere più di 18 terabyte di dati – scrivono gli autori dello studio – e in futuro pianifichiamo di estendere le capacità della nostra piattaforma per gestire un range più ampio di protocolli sperimentali rilevanti per il wet computing, come la possibilità di iniettare molecole e farmaci negli organoidi per verificarne gli effetti”.