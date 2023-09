Una bolla di galassie ci guida all'inizio del tempo

È 10mila volte più grande della nostra Via Lattea, dista circa 820 milioni di anni luce dalla Terra, e potrebbe essere una sorta di fossile spaziale, il prodotto di antichissimi fenomeni fisici avvenuti nei primi istanti di vita dell’Universo. Parliamo di una bolla di galassie identificata in uno studio pubblicato di recente su The Astrophysical Journal, e ribattezzata da sui scopritori Ho?oleilana, termine proveniente dal mito della creazione hawaiano.

L’enorme struttura cosmica sarebbe il prodotto di un fenomeno conosciuto come oscillazioni acustiche barioniche, descritto per la prima volta dal premio Nobel Jim Peebles nel 1970. Delle oscillazioni nel denso plasma che componeva l’universo nei primi 300mila anni dopo i Big Bang avrebbero infatti prodotto delle bolle nella materia primordiale, che si sono poi cristallizzate dopo circa 380mila anni dalla nascita dell’universo, mentre questo si raffreddava. Le bolle non hanno fatto che ingrandirsi nei miliardi di anni seguenti, seguendo l'espansione dell’universo, e ora sono strutture cosmologiche come Ho?oleilana, agglomerati immensi composti di galassie, che possono essere identificati studiando le distanze e le relazioni tra gli ammassi galattici che le compongono.

Identificarle però non è affatto facile, e non a caso Ho?oleilana è composta da molti cluster di galassie già noti, che in passato non erano considerati fare parte di un’unica bolla galattica. Al suo centro si trovano il superammasso di Boote, un superammasso di galassie situato in direzione della costellazione di Boote, circondato dal Vuoto del Boote, un enorme area di vuoto quasi assoluto, con un diametro di 300 milioni di anni luce.

“L’abbiamo scoperta per caso, ed è così grande che è strabordata nel settore del cielo che stavamo analizzando”, spiega Brent Tully, astronomo della University of Hawaii che ha effettuate le prime osservazioni della bolla di galassie Ho?oleilana. “Come aumento di densità delle galassie è una caratteristica molto più forte del previsto. Il suo enorme diametro di oltre un miliardo di anni luce è al di là delle previsioni teoriche. E quindi se la sua formazione e la sua evoluzione sono in accordo con la teoria, questa oscillazione acustica di bao era più vicina del previsto”. Se i calcoli sono corretti, insomma, la scoperta potrebbe avere conseguenze per il calcolo del tasso di espansione dell’Universo, indicando che il modello cosmologico standard potrebbe avere qualche piccola imperfezione. Una possibilità su cui ora astronomi e cosmologi indagheranno di certo nei prossimi anni.