La borsa persa nello spazio dagli astronauti dell'Iss

"Ops, mi è caduta la borsa". Un incidente di poco conto, che nella maggior parte dei casi non prevede conseguenze straordinarie di alcun genere. A meno che, la borsa in questione non venga smarrita nel vuoto dello spazio, durante una "passeggiata" in orbita intorno alla Terra. Proprio quello che è successo lo scorso 2 novembre a due astronaute della Nasa, Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara, che durante un'attività all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale hanno accidentalmente smarrito la borsa degli attrezzi.

La cassetta, che adesso è a tutti gli effetti un detrito spaziale, resterà in orbita attorno al nostro pianeta per diverse settimane, almeno fino al rientro in atmosfera, che avverrà presumibilmente nel corso della primavera 2024. Attualmente questo oggetto, nel suo passaggio nel cielo, appare precedere la Stazione Spaziale di circa 10 minuti, tempo destinato a crescere, con la borsa che pian piano scenderà di quota (in questo momento è a circa 400 km rispetto alla superficie del pianeta). Intorno alle 18 di mercoledì 15 novembre, l'astrofisico Gianluca Masi è riuscito a immortalare la borsa smarrita nello spazio: "Sono riuscito a riprenderla attraverso uno dei telescopi robotici disponibili presso la postazione del Virtual Telescope Project, installata a Manciano (Grosseto), sotto il cielo più buio dell'Italia peninsulare, nella Maremma grossetana. Grazie alle straordinarie tecnologie e alle raffinate meccaniche impiegate, lo strumento ha puntato e inseguito perfettamente questo detrito, nonostante si spostasse nel cielo di circa un grado ogni tre secondi, peraltro di moto continuamente variabile".

"La borsa appare come un puntino al centro dello scatto - spiega Masi - contro le tracce lasciate dalle stelle mentre il telescopio inseguiva proprio il detrito spaziale. Al momento della ripresa, l'oggetto era a soli 13 gradi di altezza sopra l'orizzonte sud. La purezza del cielo del luogo ha contribuito al successo dell'impresa. Non a caso il territorio del Comune di Manciano è al centro di un'iniziativa di sensibilizzazione, volta a ottenere il suo riconoscimento come area da tutelare contro l'inquinamento luminoso".

