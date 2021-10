Potente esplosione solare: nubi di particelle verso la Terra, già registrato un blackout radio sull'India

Un brillamento solare di classe M1. 6 si è verificato il 9 ottobre e nube di particelle elettromagneticamente cariche è stata scagliata dal Sole direttamente verso la Terra. Fonte dell'eruzione è la macchia solare regione AR2882 che si trova in una posizione di fronte alla terra. I primi segnali indicano che l'espulsione di massa coronale potrebbe raggiungere la Terra tra l’11 e il 12 ottobre e potrebbe generare tempeste geomagnetiche anche forti. A conferma di quanto accaduto vi sono le immagini del Solar and Heliospheric Observatory recentemente diffuse che mostrano l’emissione nota come “alone” o “aureola” dal momento che, visivamente, sembra circondare la nostra stella completamente.

Il lampo ultravioletto è stato inoltre catturato dal Solar Dynamics Observatory della NASA e come spiegato dagli esperti la parte superiore dell’atmosfera terrestre è stata "ionizzata" dalle radiazioni del brillamento. Si è, di conseguenza, verificato un blackout radio a onde corte sull’Oceano Indiano. Chi si trovava in quest’area, dalle navi agli aviatori ai radioamatori, potrebbe aver notato strani effetti di propagazione a frequenze inferiori a 25 MHz.

Nelle prossime ore verrà fornita una precisa stima dell’orario di arrivo della nube di particelle che potrebbero generare tempeste solari anche moderate con aurore magnetiche che potrebbero vedersi fin sopra il cielo di New York. Gli esperti della NOAA stanno effettuando una accurata modellazione computerizzata dei previsori. Non sarà un evento raro: il Sole si sta avvicinando a un periodo noto come massimo solare, la parte più attiva del suo ciclo di 11 anni.

La classificazione delle eruzioni solari

I brillamenti solari sono classificati come A, B, C, M o X in base al flusso di picco (in watt per metro quadrato, W/m2) di raggi X: ogni categoria di classe dei raggi X è divisa in una scala logaritmica da 1 a 9 per cui un brillamento X2 è due volte più potente di uno X1 ed è quattro volte più potente di un brillamento M5.

La classe A e B sono la classe più bassa di brillamenti solari. Sono molto comuni e non molto interessanti. Il flusso di sfondo (quantità di radiazioni emessa quando non ci sono brillamenti) è spesso nell'intervallo di B durante il massimo solare e nell'intervallo di A durante il minimo solare.

I brillamenti solari di classe C sono brillamenti solari minori che hanno poco o nessun effetto sulla Terra. Solo i brillamenti solari di classe C che durano molto potrebbero produrre un'espulsione di massa coronale ma solitamente sono lenti e deboli e raramente causano un disturbo geomagnetico significativo qui sulla Terra. Il flusso di sottofondo (quantità di radiazioni emessa quando non ci sono brillamenti) può essere nell'intervallo inferiore della classe C quando una complessa regione di macchie solari abita il disco solare rivolto verso la Terra.

I brillamenti solari di classe M sono ciò che chiamiamo i brillamenti solari medio-grandi. Causano blackout radio da piccoli (R1) a moderati (R2) sul lato diurno della Terra. Alcuni brillamenti solari eruttivi di classe M possono anche causare tempeste di radiazioni solari. I brillamenti solari di classe M forti e di lunga durata sono probabili candidati per lanciare un'espulsione di massa coronale. Se il brillamento solare avviene vicino al centro del disco solare rivolto verso la Terra e lancia un'espulsione di massa coronale verso il nostro pianeta, c'è un'alta probabilità che la tempesta geomagnetica risultante sia forte abbastanza da causare l'aurora sulle latitudini medie.

I brillamenti solari di classe X sono i più grandi e forti di tutti. In media, i brillamenti solari di questa magnitudine si verificano circa 10 volte l'anno e sono più comuni durante i massimi solari piuttosto che i minimi solari. Si verificano blackout radio da forti a estremi (da R3 a R5) sul lato diurno della Terra durante il brillamento solare. Se il brillamento solare è eruttivo e avviene vicino al centro del disco solare rivolto verso la Terra, potrebbero causare una tempesta di radiazioni solari forti e durature e rilasciano un'espulsione di massa coronale significativa che può causare tempeste geomagnetiche da gravi (G4) a estreme (G5) sulla Terra.