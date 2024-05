Cosa succede dentro un buco nero: la video-simulazione della Nasa

Cosa vedremmo se avessimo la possibilità di compiere un viaggio dentro un buco nero? Un interrogativo trattato in grandi pellicole di Hollywood (uno su tutti Interstellar) e che ha sempre alimentato il dibattito tra gli scienziati. La Nasa, l'agenzia aerospaziale degli Stati Uniti, ha realizzato grazie a un supercomputer una simulazione video che prova a rispondere a questa domanda. Immagini psichedeliche e uniche, immersive a 360 gradi, che permettono di tuffarsi verso l'orizzonte degli eventi di un buco nero con una massa di 4,3 milioni di volte il nostro Sole.

Viaggio in un buco nero: il video della Nasa

Il video ricorda molto quanto visto nel film di Christopher Nolan, ma la simulazione è ancora più accurata: sfruttando le capacità dei 129mila processori del supercomputer Discover della Nasa è stato possibile ricreare uno scenario oltremodo realistico: "Spesso ce lo chiediamo e simulare questi processi difficili da immaginare mi aiuta a collegare la matematica della relatività alle effettive conseguenze nell'universo reale - hanno spiegato gli autori del filmato, Jeremy Schnittman e l’astrofisico del Goddard Space Flight Center della Nasa -. Ho simulato due diversi scenari: uno in cui una telecamera, come la controfigura di un audace astronauta, sfiora appena l'orizzonte degli eventi e vi rimbalza, e uno in cui attraversa il confine, segnando il suo destino".

Il risultato è a dir poco eccezionale e ipnotico, e permette una totale immersione in uno degli oggetti più misteriosi e affascinanti dell'universo, un buco nero supermassiccio che per dimensioni ricorda quello che si trova al centro della Via Lattea. Il filmato realizzato dalla Nasa inizia a 640 milioni di chilometri di distanza dal buco nero e inizia un rapido avvicinamento. In pochi istanti i gas che lo circondano diventano sempre più evidenti, prima che il cielo diventi sempre più distorto, con forme multiple e irregolari. Mentre la distanza dal buco nero si riduce il bagliore del disco diventa sempre più forte, un aumento graduale, che termina al momento dell'ingresso nella singolarità. Da quel momento, ci si ritrova immersi nel vuoto, in un limbo oscuro, in cui neanche la luce riesce a penetrare e dove le leggi della Fisica a noi conosciute terminano di essere valide.