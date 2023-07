Caldo record, raggiunti i 52 gradi: "Temperature inadatte alla vita"

Non solo Italia: l'ondata di caldo eccezionale sta interessando l'intero emisfero boreale portando misurazioni di temperatura record in Europa, negli Stati Uniti e anche in Cina. Proprio in una regione asiatica sarebbero stati registrati ben 52,5 gradi Celsius. Secondo il servizio meteorologico nazionale la temperatura record registrata nel villaggio di Sanbao, nella regione nordoccidentale dello Xinjiang.

Il record registrato ieri 16 luglio è particolarmente esplicativo dell'eccezionalità degli eventi meteorologici estremi in corso: il picco di temperatura precedente mai registrato risaliva al 2017 ed è stato superato di oltre un grado e mezzo.

Sanbao è situato nel corrispettivo cinese della Death Valley statunitense, in una depressione vicino al deserto di Taklamatan. Tuttavia livelli di calore pericolosi per la salute stanno colpendo anche parti del Nord America.

Se questi sono valori assoluti estremi, c'è tuttavia un indice che rivela quanto possa essere ancora peggiore il combinato disposto di caldo e umidità. Nel golfo Persico una stazione meteorologica in un aeroporto iraniano ha registrato un indice di calore di quasi 67 gradi, un ambiente necessariamente ostile alla vita.

Secondo alcuni studi i cambiamenti climatici renderanno fra 30 anni alcune zone dell'Africa e del Medio Oriente incompatibili con la vita all'esterno, con gravi conseguenze su persone e animali. Un rapporto della Banca Mondiale dello scorso novembre avvertiva che l'India - il più popoloso paese del mondo - potrebbe diventare presto il primo luogo del pianeta dove si supererà regolarmente il limite di caldo e umidità ambientale oltre il quale la vita umana diventa impossibile.

Una prospettiva allarmante tuttavia ancora lontana da quanto sperimenteremo da oggi in Italia con una ondata di caldo estremo che proseguirà per oltre una settimana. In Sicilia e Sardegna comunque potranno registrarsi temperature fino a 48°C, tanto da minacciare i precedenti record per la temperatura più alta mai registrata in Europa. Le isole di calore urbano contribuiranno a rendere alcune città inospitali: a Roma domani martedì 18 luglio secondo le previsioni potrebbero registrarsi 43 gradi, infrangendo il record storico di ben 2°C. L'intensità prolungata di questa ondata di caldo e le notti tropicali brutalmente calde (20°C+) per milioni di persone in tutta l'Europa meridionale creeranno uno stress da caldo accumulato nei prossimi giorni che non consentirà a molti di riprendersi dalle calde temperature diurne, minacciando la salute pubblica e aumentando il rischio delle malattie da calore.

Per chi pensa di trovar refrigerio sulle coste non andrà meglio: il mar Mediterraneo eccezionalmente caldo aumenterà livelli di umidità nell'aria, rendendo il caldo estremo ancora più "umido".