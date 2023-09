Con i cambiamenti climatici anche i ventilatori diventeranno inutili

C’è un limite a tutto, ventilatori compresi. Il loro utilizzo infatti non è consigliato in ogni condizione ambientale: quando le temperature e l’umidità salgono eccessivamente, il ventilatore diventa uno strumento pericoloso, e invece di rinfrescare il corpo, rischia di riscaldarlo, esponendo chi lo usa ai pericoli del caldo intenso, senza che se ne renda neanche conto. E la cattiva notizia è che i cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più comuni le giornate in cui le temperature non sono compatibili con un utilizzo sicuro del ventilatore, almeno negli Stati Uniti.

A rivelarlo è una ricerca pubblicata sulla rivista GeoHealth da un gruppo di ricercatori della Duke University. Lo studio prende il via da una constatazione: se sopra una certa temperatura i ventilatori diventano strumenti pericolosi, i cambiamenti climatici rischiano di rendere presto inutile il sistema più economico e diffuso per rinfrescarsi, con l’aumentare di giornate di afa intensa un po’ in tutto il mondo. In passato, l’Oms e la World Meteorological Organization avevano stabilito un limite di 35 gradi di temperatura ambientale per l’utilizzo sicuro del ventilatore. Questo perché il ventilatore non agisce, come un condizionatore, abbassando la temperatura dell’ambiente in cui ci troviamo, ma sfrutta l’evaporazione del sudore e dell’umidità per darci refrigerio, muovendo velocemente l’aria intorno al nostro corpo per facilitare la traspirazione della nostra pelle.

Perché un ventilatore funzioni a dovere, quindi, è necessario che non vi sia un’eccessiva umidità nell’aria (perché l’umidità elevata riduce la quantità di acqua che possiamo perdere con la traspirazione), e che le temperature non superino una certa soglia, altrimenti l’aria calda che ci viene sparata addosso dalle ventole finisce per scaldare il nostro organismo, invece di rinfrescarlo. Le ricerche più recenti in questo campo hanno raffinato i calcoli dell’Oms, stabilendo una soglia di sicurezza di 37-38 gradi per l’utilizzo dei ventilatori nella popolazione anziana, e di 39 per persone giovani e in salute.

Con queste cifre in mente, il nuovo studio ha indagato quante aree degli Stati Uniti oggi superino le temperature massime per l’utilizzo dei ventilatori, quanto spesso capiti nell’arco dell’anno, e come sia cambiata la situazione negli ultimi 50-70 anni. “Abbiamo scoperto che l’area geografica in cui le temperature sono troppo alte per usare i ventilatori si sta espandendo, e che il numero di ore in cui l’utilizzo è sicuro si sta riducendo”, scrivono i ricercatori nel loro studio. “Nelle zone più calde, ormai la maggior parte delle ore pomeridiane nei mesi caldi dell’anno hanno temperature non compatibili con l’utilizzo del ventilatore”.

Numeri alla mano, negli ultimi 50-70 anni in media il numero di ore nell’arco dell’anno in cui l’utilizzo del ventilatore non è raccomandato è aumentato circa del 70% in tutta l’America continentale. Le condizioni peggiori sono sperimentate dagli abitanti degli stati dell’ovest e del sud degli Stati Uniti, e a farne le spese sono principalmente le comunità più vulnerabili sul piano sociale, che hanno quasi il doppio delle probabilità di sperimentare giornate di caldo estremo, rispetto alla media della popolazione americana.

“Questi risultati sottolineano la necessità di ridirigere risorse verso alcune delle comunità più vulnerabili, colpite in modo peggiore dai cambiamenti climatici e con meno probabilità di avere le risorse necessarie per resistere ai loro effetti”, scrivono gli autori nelle conclusioni dello studio. La ricerca ovviamente è stata svolta negli Stati Uniti, e non può fornirci indicazioni applicabili anche al territorio Italiano. Come hanno mostrato le ondate di calore di questa estate, comunque, temperature di 37-38 gradi si fanno sempre più comuni anche dalle nostre parti. Ed è bene tenere a mente che in quelle condizioni, anche da noi l’utilizzo del ventilatore può rivelarsi pericoloso e controproducente, in particolare per gli anziani e le fasce più fragili della popolazione.