"Così studierò la capsula che svela i segreti dell'origine della vita e della Terra"

Nei giorni scorsi la Nasa è riuscita in una delle sue missioni più complicate: il rientro sulla Terra dei campioni prelevati dalla sonda Osiris Rex su Bennu, un grande asteroide carbonifero intercettato a 102mila chilometri di distanza dal nostro pianeta. Dopo 3 anni di viaggio, i 225 grammi di materiale raccolti dalla sonda sono quindi al sicuro sul nostro pianeta, pronti per essere studiati. Maurizio Pajola è un astrofisico dell’Inaf e dell’Osservatorio Astronomico di Padova che si occuperà in prima persona delle analisi iniziali dei campioni. Gli abbiamo chiesto di raccontarci come procederà il lavoro nelle prossime settimane, quando potrebbero arrivare i primi risultati, e cosa ci si aspetta di scoprire di questi campioni.

La capsula spedita da Osiris Rex è appena stata recuperata dalla Nasa, ora che succede?

"Negli scorsi giorni sono atterrati al Johnson Space Center di Huston, e ora verranno messi all'interno di una contenitore saturo di azoto, per evitare il pericolo che l'atmosfera terrestre, ricca di ossigeno che è molto reattivo, li contamini. Alcune parti esterne della capsula comunque sono già state smontate, come la parte dove erano alloggiati il paracadute e tutta l’elettronica, e prevediamo che vi siano depositate delle polveri provenienti da Bennu. La prima cosa che verrà fatta sarà quindi analizzare queste polveri, e i primissimi risultati verranno poi discussi e presentati l'11 di ottobre.

La settimana prossima sarà quindi il momento di aprire la capsula vera e propria, la Tag-Sam. Inizialmente nessuno toccherà niente: verranno fatte delle foto, in bianco e nero e a colori, e si procederà a una prima valutazione delle particelle raccolte. A questa operazione parteciperemo direttamente in prima persona con Inaf e l’Osservatorio Astronomico di Padova: utilizzando le immagini e conoscendo la risoluzione spaziale per pixel, andremo a contare e identificare i dettagli di questi "sassetti", e in particolare le dimensioni di quelli più grandi. Questo servirà a conoscere la distribuzione in taglia di queste polveri e quindi a comprendere la loro origine, come sono stati originati sulla superficie dell'asteroide.

In secondo luogo, servirà a determinare quali sono le particelle più grandi, da cui iniziare poi le analisi vere e proprie. Ovviamente questo è un primissimo assessment, tra qualche settimana poi tutto il contenuto verrà rovesciato su dei vassoi, e si inizierà a studiare i campioni raccolti con più calma. Per ora comunque l'obbiettivo è questo: identificare le particelle su cui si faranno le primissime analisi di laboratorio."

E cosa sperate di scoprire analizzando questi campioni?

"Gli asteroidi sono un po' come avanzi della formazione del Sistema Solare. Miliardi di miliardi si asteroidi si sono schiantati tra loro per formare i nuclei dei pianeti che conosciamo, ma da questo banchetto qualche avanzo è rimasto. Ci sono ad esempio gli asteroidi metallici, che si sono formati dall'esplosione di pianeti come la Terra o Marte. Alcuni sono silicatici, più simili alla roccia che c'è nelle nostre montagne. Altri invece sono ricchi di composti di carbonio, come Bennu, e sono i più primitivi, che non sono stati scaldati dal Sole: oggetti vergini che hanno un'età di quattro miliardi e mezzo di anni. Studiando questi oggetti possiamo comprendere la composizione dei primissimi mattoni primordiali che hanno portato alla formazione dei pianeti, e anche come sono arrivate sulla Terra le molecole organiche di base che hanno permesso la nascita della vita.

Noi siamo composti di carbonio, e tutte le basi azotate sono state identificate o su comete o su asteroidi come Bennu, per cui è probabile che siano stati proprio questi oggetti a portarle sulla Terra, fornendo gli ingredienti da cui poi, in qualche modo, ha avuto origine la vita. Studiare i campioni raccolti da Osiris Rex sarà quindi utile sia per capire cosa ha dato inizio al processo che ha portato noi ad essere qui oggi, sia quanto sia probabile che sia avvenuto lo stesso altrove nell’universo."

Dopo aver raccolto i campioni su Bennu e averli spediti verso la Terra, la missione della sonda Osiris è proseguita, giusto?

"Sì, ora è chiamata Osiris Apex, e l’obbiettivo è quello di raggiungere l’asteroide Apophis nel 2029. Si tratta di un asteroide che nel 2029 arriverà più vicino alla Terra di quanto non lo siano i satelliti geostazionari, che sono a 36mila chilometri dalla superficie. Apophis passerà ad una distanza molto minore, ed è un asteroide di 300 metri. Si tratta quindi un oggetto molto rischioso. Non impatterà la Terra, ma ci passerà molto vicino. Per questo motivo arrivare con Osiris Apex subito dopo il flyby con la terra, e studiare com'è la superficie di questo oggetto, che non ha una probabilità nulla di impatto nei prossimi mille anni, ha senso in termini di difesa planetaria.

Anche Bennu in realtà è un Nea (Near Earth Astreroid), ed esiste qualche chance che impatti con il nostro pianeta nel 2182. Capire come è fatta la roccia sulla sua superficie, quanto sono resistenti questi granelli, è quindi fondamentale anche in termini di difesa planetaria, perché se un giorno bisognerà deviarlo, grazie ai campioni presi 150 anni prima sapremo di che materiale è fatto, come risponde alle sollecitazioni, e come è meglio procedere per alterare la sua traiettoria."

Quando avremo le prime risposte dai campioni che abbiamo raccolto?

"I risultati del primissimo studio dei granelli che erano vicini al paracadute dovrebbero arrivare a metà ottobre. Per dicembre sicuramente avremo qualche dato in più, che sarà presentato al meeting annuale dell'American Geophisical Union. L'idea è di arrivare alle prime analisi sui grani più grandi nell'arco di cinque o sei mesi. Poi ovviamente lo studio di questi campioni durerà ancora per diversi decenni."