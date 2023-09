Chi deve fare il nuovo vaccino contro il covid da lunedì 25 settembre, e perché

La campagna vaccinale contro il covid riparte con l'arrivo dell'autunno, e proprio quando le ultime rilevazioni parlano di un balzo dei contagi. Secondo l'ultimo bollettino covid in Italia, quello del 15 settembre scorso, i casi Sars-CoV-2 rilevati al 13 settembre sono 30.777: più 44% rispetto ai 21.316 della settimana precedente. Inoltre, cresce l'occupazione dei letti. Si è passati dal 3 al 3,8% con un totale di 2.378 ricoverati, con un lieve aumento dei ricoveri nelle terapie intensive rispetto alla precedente rilevazione: 0,9% rispetto allo 0,6%. Si registra anche un lieve rialzo dei morti: dal 7 al 13 settembre si sono contati 99 decessi, in crescita del 5% circa rispetto ai 94 del periodo 31 agosto-6 settembre. Una situazione da valutare "senza allarmismo", secondo il ministro della salute Orazio Schillaci, perché "i numeri sono aumentati, ma è un dato in linea con le nostre aspettative. Veniamo da un periodo estivo in cui c'è stato un grosso movimento di persone".

Sta di fatto che i vaccini contro il covid, sia quelli aggiornati a mRNA che quelli tradizionali composti da "frammenti proteici" del virus, sono in arrivo in Italia già dalla prossima settimana, da lunedì 25 settembre, ha assicurato il ministro Schillaci. Non ci sarà nessun obbligo, ma solo una raccomandazione. I nuovi vaccini di Moderna e Pfizer-BioNTech aggiornati per proteggere dalle ultime varianti del Sars-CoV-2 saranno gratis per tutti cittadini che vogliano sottoporsi alla somministrazione, e non soltanto per le categorie indicate nell'ultima circolare del ministero della salute. Ma quali sono le categorie per cui è particolarmente consigliato?

Nessun obbligo, ma una raccomandazione per alcune categorie

Il ministro ha ricordato che il vaccino "è un presidio fondamentale" ed è raccomandato "per le categorie fragili, gli ultrasessantenni, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari". Sarà gratis per tutti, "anche per chi non rientra nelle categorie per cui è raccomandato", ha assicurato Schillaci. Il vaccino rimane quindi lo strumento fondamentale per sbarrare la strada al virus, in particolare alla variante Eris (EG.5) diventata dominante in Italia nelle ultime settimane. Si tratta di una variante più resistente delle altre, con una maggiore capacità di sfuggire alle difese anticorpali, generate sia da precedenti infezioni che dai vaccini: ciò avviene in virtù di una particolare mutazione (F456L) avvenuta a livello della proteina spike del virus.

Chi ha la priorità per il vaccino

"Sono autorizzate all'uso le persone dai 6 mesi di vita in su", ha dichiarato l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco. Le persone che devono avere la priorità sono "indicate dalla circolare dal ministero: over 60, donne in gravidanza, operatori sanitari e chiuque altro fra 6 mesi e 60 anni che abbia una patologia che lo espone a malattia grave", ha aggiunto l'epidemiologo. Per Lopalco dare la priorità alle categorie più a rischio "è importantissimo perché il rischio di malattia grave esiste sempre, anche con queste nuove varianti che normalmente generano effetti collaterali meno d'impatto". In ogni caso, secondo l'epidemiologo il "covid non è una malattia gradevole per nessuno, quindi anche una persona più giovane e in buona salute deve vaccinarsi se vuole evitare febbre, malesseri e assenza dal lavoro".

Un altro elemento da considerare è il long covid, il quale "può interessare anche una persona in ottima salute e per il quale il rischio aumenta con il numero di infezioni", ha spiegato Lopalco. L'appello dell'esperto è che "qualunque persona sensibile si vaccini e speriamo che ciò sia gratuito per tutti. Anche chi ha avuto il covid è bene che si sottoponga al trattamento, lasciando però passare tre mesi, perché mantenere un alto livello di anticorpi è meglio".

