Cinghiali radioattivi: cosa c'è davvero dietro il nuovo allarme

I cinghiali della Baviera nascondono un piccolo segreto: sono leggermente radioattivi. Tutti gli animali selvatici dell’Europa Centrale lo sono stati per qualche decennio, in seguito all’incidente capitato a Chernobyl nel 1986, che ha diffuso polveri di materiale radioattivo su una vasta area dell’Europa continentale. Ma se per le altre specie animali, come cervi o caprioli, il fenomeno si è rivelato transitorio, nei cinghiali le cose sono andate diversamente: la radioattività di questi animali rimane a tutt’oggi relativamente elevata, superiore a quello preventivabile considerando che il principale elemento radioattivo presente nelle loro carni, il Cesio 137, ha un’emivita (il tempo che impiegano a decadere metà dei suoi atomi) di circa 30 anni, e dovrebbe essersi ormai più che dimezzato rispetto ai livelli degli anni ‘80. Tra gli addetti ai lavori il mistero è conosciuto come “paradosso del cinghiale” (o wild board paradox), e grazie a una ricerca pubblicata di recente sulla rivista Environmental Science and Technology potrebbe avere finalmente una spiegazione: i test nucleari compiuti nell’atmosfera terrestre da russi e americani negli anni ‘50 e ‘60, a scopi militari.

Prima di proseguire, è bene chiarire che non stiamo parlando di una situazione che mette a rischio la salute umana, né in Germania e nel resto dell’Europa Centrale, né tanto meno in Italia. I livelli di radioattività registrati nelle carni dei cinghiali bavaresi sono infatti bassi, in termini assoluti, e per raggiungere concentrazioni potenzialmente dannose per la salute umana richiederebbero l’ingestione di decine di chili di carne di cinghiale contaminata ogni anno. Superano comunque i limiti della normativa tedesca per il commercio della carne a scopo alimentare (improntati, come è giusto, sul principio di massima cautela), e in alcuni casi, anche i valori oltre i quali potrebbe esistere un potenziale rischio di mutazioni nocive per gli stessi cinghiali.

Se la radioattività di questi animali non è quindi priva di conseguenze (in particolare in termini di sovrappopolamento, visto che la loro caccia è vietata per motivi di salute pubblica), non parliamo di una situazione che ha prodotto danni per la salute umana. E l’interesse per il paradosso del cinghiale ha quindi principalmente ragioni scientifiche: chiarire la fonte della radioattività in eccesso, e studiare le conseguenze ambientali che possono avere incidenti e test atomici.

Per affrontare la sfida, un team di ricercatori dell’Università Tecnica di Vienna e dell’Università di Hannover ha deciso di effettuare nuove, e più precise, misurazioni della radioattività presente nei campioni di cinghiali bavaresi, con cui determinare non solo la quantità di materiale radioattivo contenuto al loro interno, ma anche la sua provenienza. “A renderlo possibile – spiega Bong Feng, esperto di chimica inorganica dell’Università di Hannover – è il fatto che fonti differenti di isotopi radioattivi hanno anche firme differenti a livello fisico. Ad esempio, non rilasciano solamente Cesio 137, ma anche Cesio 135, un isotopo con emivita molto più lunga. E la concentrazione relativa dei due tipo di Cesio non è sempre la stessa: nel fallout causato dall’incidente di Chernobyl ad esempio è molto diversa da quella che troviamo nei test nucleari militari degli anni ‘60”.

In termini pratici, una bomba atomica produce molto più Cesio 135 di quanto non facciano i reattori nucleari per scopi civili. E analizzando le quantità dei due isotopi presenti nella carne dei cinghiali tedeschi, i ricercatori hanno potuto stabilire con precisione la provenienza dei contaminanti radioattivi contenuti al loro interno. Risultato: il Cesio 137 nei campioni che superavano i limiti di legge proveniva per una percentuale compresa tra il 12 e il 68% dai test atomici effettuati in atmosfera negli anni ‘60.

Il risultato non è facile da spiegare, visto che il materiale radioattivo presente nelle foreste dell’Europa Centrale proviene per il 90% dall’incidente di Chernobyl, ben più vicino in termini spaziali e temporali rispetto ai test atomici degli anni ‘60. Ma gli autori dello studio ritengono di avere un’ipotesi convincente. Una volta depositatosi al suolo, infatti, il Cesio tende a penetrare nel terreno molto lentamente (anche pochi millimetri l’anno). In questo modo si disperde nell’ambiente, a poco a poco, fino a quando non incontra un nuovo tipo di organismi in cui torna a concentrarsi: i tartufi e altri tipi di funghi sotterranei che crescono tra i 20 e i 40 centimetri di profondità, e di cui i cinghiali sono particolarmente ghiotti, specie nei mesi invernali.

Unendo i puntini, gli autori dello studio ritengono che i livelli di radioattività misurati nei cinghiali bavaresi derivino dal consumo di funghi in cui negli anni tende a concentrarsi il Cesio 137 proveniente dalla superficie. E vista la lentezza con cui penetra fino alla profondità a cui crescono tartufi e funghi sotterranei, è possibile che fino ad oggi questo Cesio provenisse ancora principalmente dagli esperimenti militari russi e americani, e che solo di recente quello rilasciato dall’incidente di Chernobyl abbia iniziato a fornire un contributo rilevante. E stando così le cose, è probabile che i cinghiali in Baviera continueranno a rimanere radioattivi ancora per molti anni, in attesa che anche il Cesio di Chernobyl finisca per sparire definitivamente dal terreno.