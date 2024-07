"Il limite a 30 all'ora aumenta l'inquinamento": la fake news sullo studio del MIT

La notizia è stata riportata da diversi giornali: uno studio shock del MIT Senseable City Lab rivelerebbe che il limite di 30 chilometri orari in una città come Milano aumenterebbe l’inquinamento prodotto dalle auto. Si tratta però, a ben vedere, di una fake news. Il messaggio che emerge dalla ricerca, svolta in collaborazione con UnipolTech e presentata lo scorso 8 luglio nel corso del terzo forum The Urban Mobility Council, è infatti di segno completamente opposto: ridurre i limiti di velocità ha sì l’ovvia conseguenza di aumentare i tempi medi di viaggio in città, e quindi anche le emissioni delle auto, ma in misura risibile. Come hanno spiegato gli stessi autori dello studio, gli aumenti probabilmente sarebbero anzi controbilanciati dal maggiore ricorso a forme di mobilità sostenibile e al trasporto pubblico (che non sono stati quantificati nell’analisi attuale), a fronte di vantaggi molto concreti in termini di riduzione degli incidenti e dei morti causati dagli incidenti stradali.

Lo studio

La ricerca, realizzata dai ricercatori dell’Mit diretto da Carlo Ratti, è basata sui dati dati di Unipol Tech raccolti da oltre 3,4 milioni di viaggi effettuati da veicoli nell’area del Comune di Milano nell’arco di 4 settimane nel 2023. Analizzati, ovviamente in forma anonima, hanno permesso ai ricercatori di ottenere informazioni importanti sugli spostamenti dei milanesi, e di formulare di conseguenza degli scenari di impatto di una riduzione del limite di velocità cittadino.

Innanzitutto, i dati dimostrano che già ad oggi Milano è una città quasi a 30 all’ora: la velocità media dei viaggi urbani, infatti, è di appena 28 chilometri orari, e quella dei viaggi suburbani raggiunge i 44. Si tratta di velocità medie (che tengono conto delle soste e del traffico) ma danno l’idea di quali siano effettivamente i tempi di percorrenza in città. Andando oltre, i ricercatori hanno formulato diversi scenari di riduzione dei limiti di velocità a 30 chilometri orari, prendendo in considerazione solo le strade principali, queste e quelle secondarie, quelle terziarie e quelle residenziali, e dividendo la città in 4 anelli concentrici. I loro calcoli indicano che nello scenario più restrittivo (massimo di 30 all’ora su ogni strada cittadina) l’impatto sarebbe un aumento dei tempi di viaggio medi di 89 secondi, cioè il 7,2% in più rispetto allo scenario attuale.

L’aumento di inquinanti

Lo studio ha calcolato anche l’impatto che avrebbero le velocità ridotte e i tempi di percorrenza maggiori in termini di emissioni. Si tratta di aumenti che, con le automobili attualmente disponibili, sono inevitabili, per via di una caratteristica definita “curva di coppia”, che identifica il range di velocità per cui sono ottimizzate le prestazioni dei motori delle auto. Quelli oggi sul mercato sono tarati per minimizzare le emissioni nella fascia dei 40/60 chilometri orari, in linea con i limiti attuali. E quindi andando più lenti, e stando accesi più a lungo, emetterebbero in effetti più gas inquinanti. Qui la cosa interessante è però quanti: per la CO2 parliamo di un aumento dell’1,5%, e per il particolato arriviamo al 2,7%.

Percentuali irrisorie – hanno spiegato gli autori dello studio – che con ogni probabilità verrebbero controbilanciate dal minore ricorso alle auto private, in favore dei mezzi pubblici e della mobilità alternativa, che viene promosso nelle città a 30 all’ora. Per Milano al momento mancano delle simulazioni di questo tipo, ma i dati raccolti dai ricercatori del Mit in altre 40 città europee che hanno già abbassato i limiti vanno in questa direzione. E certificano i grandi traguardi garantiti dai 30 chilometri orari: -23% di incidenti, -37% di morti, -38% di feriti e due decibel e mezzo in meno di rumore.