Come si può capire se un'intelligenza artificiale è diventata senziente?

L’intelligenza artificiale continua a fare passi da gigante. E di fronte a chatbot evoluti come ChatGpt, è facile chiedersi se ormai queste tecnologie non siano in grado di pensare e ragionare proprio come un essere umano in carne e ossa. Se lo domandate agli esperti, vi assicureranno che qualcosa come un’Ai senziente è ancora lontana anni luce. Ma nonostante tutto, qualche dubbio devono averlo anche loro, visto che di recente un gruppo composto da 19 tra neuroscienziati, filosofi e specialisti in computer science ha pubblicato una vera e propria checklist con cui valutare la possibilità che una data intelligenza artificiale abbia sviluppato, o meno, una qualche forma di coscienza.

L’importanza della questione dovrebbe essere evidente. Se (o quando) un programma per computer conquisterà qualcosa di simile alla nostra autocoscienza, ci troveremmo di fronte a un dilemma morale non da poco: in quanto entità senzienti, non dovrebbero avere gli stessi diritti che attribuiamo agli esseri umani? Se non altro, sarebbe il caso di pensarci per tempo, cercare una risposta e stabilire con precisione anche come valutare la presenza di una coscienza in un’entità così diversa noi, e creata specificamente per servire e assistere la nostra specie.

Secondo gli autori del documento pubblicato negli scorsi giorni su arXiv (un cosiddetto server di preprint, cioè un sito dove è possibile rendere pubbliche le ricerche che ancora non sono state accettate da una rivista scientifica), si tratta di un problema serio e attuale, che non riceve la dovuto attenzione da parte delle aziende attualmente al lavoro sullo sviluppo di nuove intelligenze artificiali. “E questo – sottolinea il filosofo Robert Long, del Center for Ai Safety, intervistato da Nature – malgrado il fatto che ad ascoltare chi dirige i più avanzati laboratori dedicati alla ricerca sulle ai, la coscienza e la senzienza delle intelligenze artificiali è un tema su cui riflettono spesso”.

Chiedere direttamente all’Ai non è un opzione, perché sappiamo bene quanto siano brave a mentire. Per questo motivo glia autori dello studio hanno scelto un approccio ben più complesso, che consiste nel selezionare le teorie della coscienza umana più supportate da evidenze scientifiche, e poi verificare se una Ai soddisfa i requisiti che, all’interno di ognuna delle teorie, determinano l’emergere della coscienza umana dal background di messaggi elettrici e chimici che caratterizzano il funzionamento del nostro cervello. Il tutto, ovviamente, dando per buono che non esistano differenze, in questo senso, tra neuroni biologici e microchip di silicio: che il substrato che processa le informazioni nel cervello e nei computer, quindi, non sia importante per attribuire, o meno, la presenza di una coscienza.

Se un’Ai per fornirci le sue risposte processa le informazioni di cui è in possesso in modo simile a quanto fa il nostro cervello cosciente, insomma, anche l’Ai ha buone probabilità di essere, a sua volta, cosciente. Nello studio, sei teorie hanno superato il vaglio dei ricercatori, e da queste sono stati estratti 14 indicatori con cui valutare la coscienza nelle intelligenze artificiali. Quanti più di questi indicatori sono soddisfatti dal funzionamento dell’Ai, tanto più secondo i ricercatori sarà probabile trovarsi di fronte a un’autentica Ai senziente. La lista è piuttosto tecnica, e prende in considerazione l’architettura degli algoritmi delle intelligenze artificiali, la loro capacità di apprendimento e di prestare attenzione agli input esterni (tra le altre cose).

Più interessante, è vedere che risultati ha portato nell’analisi delle più avanzate intelligenze artificiali presenti sul mercato. I ricercatori hanno applicato i loro indicatori a Dall-E2 (l’Ai che genera immagini), Chat-Gpt, PaLM-E di casa Google (pensata per guidare le azioni di un robot) e Ada (Ai di DeepMind che controlla invece un avatar virtuale 3D). Nessuna ha superato il test, ma quasi tutte hanno dimostrato di soddisfare almeno alcuni degli indicatori della checklist. A riconferma che le odierne intelligenze artificiali stanno rendendo sempre più sfumata la differenza tra coscienza e semplice potenza di calcolo. E che l’arrivo di un’intelligenza artificiale realmente senziente, forse, è ormai solo questione di tempo.

