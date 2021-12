Arriva la cometa ''Leonard'': come e quando vederla

Il passaggio di una cometa ''nei pressi'' del pianeta Terra rappresenta sempre uno spettacolo magnifico da ammirare. La prossima in arrivo sarà la cometa C/2021 A1 Leonard, che nei prossimi giorni regalerà a curiosi ed appassionati un ottimo motivo per alzare gli occhi al cielo o per ammirare il suo luminoso passaggio in diretta streaming. Dove si potrà vedere la cometa? E quando? Ecco tutte le risposte.

La cometa C/2021 A1 Leonard: scoperta il 3 gennaio

Come sempre, la notizia del passaggio di una cometa riaccende in noi un grande interesse, come spiega l'astrofisico Gianluca Masi: ''Non c’è niente da fare: quando si preannuncia l’arrivo di una cometa luminosa, la notizia cattura ciascuno di noi, anche se non abbiamo alcuna familiarità con le vicende del cielo. È come se si risvegliasse un interesse genetico, innato, remota eco di quell’attenzione straordinaria che proprio agli astri chiomati riservavano i nostri antenati''.

Per questo la notizia dell’arrivo della cometa C/2021 A1 Leonard ha suscitato la nostra curiosità e acceso le nostre aspettative. Scoperta lo scorso 3 gennaio, il momento saliente del suo passaggio è ormai imminente e porta con sé la potenziale fruibilità ad occhio nudo di tale astro chiomato. Senza dover frugare troppo nella memoria, lo scorso anno, a luglio, abbiamo ammirato la cometa C/2020 F3 Neowise, che si è resa facilmente osservabile senza strumenti anche dalla città. La più bella cometa dai tempi della leggendaria Hale-Bopp (1997).

Quando e come vedere la cometa

Ma cosa dobbiamo aspettarci? ''Occorre dire subito che la Leonard non è la Neowise - spiega Masi - in primo luogo per il percorso seguito tra le stelle. Indubbiamente, la posizione in cielo della seconda è stata molto favorevole: dall’emisfero nord abbiamo potuto ammirarla abbastanza lungo, comodamente, sia all’alba che di prima sera. Con la cometa Leonard non sarà così: al momento in cui scrivo è visibile all’alba con un telescopio o un buon binocolo e lo sarà per tutta la prima parte di dicembre (dovrebbe aumentare gradualmente in luminosità, divenendo dunque più accessibile), scivolando man mano nel cielo della sera e verso sud, diventando così molto più agile da osservare dall’emisfero australe. Pertanto, il percorso tra le stelle della Leonard non è proprio ottimale per noi''.

Mentre la questione della luminosità rimane un'incognita, secondo il responsabile del Virtual Telescope Project, potrebbero presentarsi le condizioni per ammirare il passaggio della cometa anche ad occhio nudo: ''Una specifica configurazione nello spazio tra la Terra (noi!), la Leonard e il Sole, potrebbe contribuire, intorno al 14 dicembre, ad un significativo incremento in luminosità: le polveri della cometa potrebbero diffondere verso di noi una quantità extra di luce solare. Per riassumere: vi è la possibilità di vedere tecnicamente ad occhio nudo, sotto un cielo buio, la cometa C/2021 A1 Leonard intorno all’8-10 di dicembre, con l’ulteriore speranza che si verifichi quella diffusione di luce aggiuntiva, che potrebbe migliorare le cose. Nei giorni immediatamente successivi la sua luminosità dovrebbe ancora aumentare, ma la posizione nel cielo sarà via via più critica: tuttavia, tentar non nuoce. Un piccolo telescopio o un binocolo, invece, dovrebbero permetterci di visualizzarla senza problemi, salvo “ripensamenti” da parte della diretta interessata. Il tutto però andrà considerato assieme alla collocazione in cielo dell’astro, non proprio ideale per noi a partire dalla metà del mese''.

Tutto poi dipenderà anche dalle condizioni meteo e dal comportamento della cometa. In conclusione, ecco alcune date da segnare sul calendario per chi volesse osservare il passaggio della cometa: