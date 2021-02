Congiunzione Venere-Giove, spettacolo all'alba: come vederlo in diretta 

Alle prime luci di giovedì 11 febbraio sarà possibile ammirare i due pianeti: ecco i consigli per assistere all'evento in completa sicurezza

Sperando in un meteo clemente e senza nubi, nella mattina di giovedì 11 febbraio sarà possibile ammirare la congiunzione tra i pianeti Venere e Giove, che si troveranno a circa mezzo grado l’uno dall’altro corrispondente al diametro angolare della Luna piena). Qualche grado a ovest, più debole, brillerà Saturno.

Congiunzione Venere-Giove giovedì 11 febbraio: come vederla

L'evento sarà all'alba e non sarà semplice cercare di vedere la congiunzione: i due pianeti saranno purtroppo molto bassi ad oriente, contro un cielo ormai chiaro, visto l’imminente sorgere del Sole. La notevole luminosità dei due astri (i due più brillanti del cielo, dopo Sole e Luna) potrebbe risultare preziosissima per riuscire nell’impresa.

Come spiega Gianluca Masi del Virtual Telescope Project, la carta celeste visibile in foto è calcolata per Roma, ma è utilizzabile su tutto il territorio nazionale. Alle ore 7:00 cui essa si riferisce, Giove e Venere saranno ad appena un grado e mezzo di altezza, pertanto è indispensabile tentare da un luogo che garantisca una vista dell’orizzonte orientale del tutto priva di ostacoli. Avremo a disposizione poco tempo, visto che qualche minuto dopo il Sole sorgerà, qualche grado a sinistra della coppia planetaria.

Proprio per questo è fondamentale una raccomandazione: per nessun motivo si deve guardare il Sole direttamente. La vista del Sole ad occhio nudo, con occhiali da sole o con strumenti non specificatamente realizzati per la sua osservazione può causare danni gravi e permanenti alla vista. Pertanto, non appena il cielo sarà troppo luminoso, interrompete comunque le osservazioni, per sicurezza, prima che il Sole compaia.