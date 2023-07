La Corrente del Golfo sta collassando: "Clima europeo stravolto"

Una delle più importanti correnti oceaniche del nostro pianeta potrebbe essere a rischio. E con lei, il clima del nostro emisfero, almeno per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. Lo suggeriscono le stime appena pubblicate su Nature Communications da due ricercatori dell’Università di Copenaghen, il fisico e climatologo Peter Ditlevsen e la matematica Susanne Ditlevsen, che indicano un possibile collasso del cosiddetto capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (Atlantic meridional overturning circulation, Amoc), già a partire dal 2025, almeno nello scenario peggiore per il riscaldamento globale, in cui le emissioni di gas serra restano inalterate nei prossimi anni.

La capovolgimento meridionale della circolazione atlantica è una corrente oceanica che alimenta la corrente del Golfo, e fa parte di un fenomeno più ampio noto come circolazione termoalina globale, una sorta di enorme autostrada che si snoda in tutti gli oceani ridistribuendo il calore tra i poli e l’equatore. Il collasso dell’Amoc è un fenomeno conosciuto e studiato dai climatologi, perché già avvenuto in passato, e sembra collegato a uno dei più repentini processi che alterano il clima dell’emisfero settentrionale: l’evento di Dansgaard-Oeschger, durante il quale le temperature possono schizzare verso l’alto anche i 10-15 gradi a decennio, per tornare a raffreddarsi ben più lentamente, nell’arco di qualche secolo.

Attualmente, si teme che l’Amoc sia in una fase di rallentamento a causa dello scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, che riducono la salinità dell’oceano in un punto in cui ’acqua calda e salina proveniente dal golfo del Messico raffreddandosi si fa più densa e si inabissa, alimentando appunto il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica. L’afflusso di acqua dolce proveniente dai ghiacci della Groenlandia potrebbe compromettere questo meccanismo, portando al rallentamento o al collasso dell’Amoc, con conseguenze di ampia scala sul clima di tutto il pianeta. In Europa si ritiene che questo provocherebbe un forte raffreddamento dei paesi più settentrionali (dove le temperature oggi sono relativamente miti grazie agli effetti della Corrente del Golfo), una riduzione delle precipitazioni alle medie latitudini, e più in generale un cambiamento drastico delle condizioni climatiche dell’intero continente.

Il collasso dell’Amoc è ritenuto dagli esperti un “tipping point” climatico, perché provocherebbe conseguenze su amplissima scala, che richiederebbero secoli per essere invertite. Per questo è molto studiato, e secondo le stime dell’Ipcc, non è un evento plausibile almeno nell’arco di tutto il secolo in corso. Le stime pubblicate nel nuovo studio presentano però una situazione differente. Analizzando le temperature delle acque superficiali dell’Atlantico del Nord tra il 1870 e il 2020 (e considerandole come un marcatore della forza dell’Amoc), i due ricercatori danesi hanno ricalcolato lo stato di salute delle correnti atlantiche, arrivando alla conclusione che probabilmente sono già in fase di rallentamento. Secondo i loro calcoli, il collasso potrebbe arrivare già a partire dal 2025, e non più tardi del 2095.

Questo, ovviamente, se il modello statistico costruito dai due scienziati si rivelasse corretto, cosa che gli stessi autori ammettono che non può essere data per scontata. Anche se i loro calcoli fossero corretti – sottolineano inoltre i due – è possibile che l’Amoc non arrivi mai a un collasso completo, ma vada incontro a uno stop parziale, che avrebbe conseguenze meno drammatiche per il clima globale. Nel modello utilizzato dai due, la causa più prossima per il declino delle correnti atlantiche sono risultate le emissioni di Co2, la cui concentrazione in atmosfera è aumentata in modo praticamente lineare nel periodo studiato. Per contrastare il pericolo (che si riveli concreto o virtuale) bisognerebbe attenersi semplicemente agli accordi già presi in sede internazionale, riducendo le emissioni di gas serra. E salvare la corrente del Golfo non può che essere un motivo in più per darsi da fare.