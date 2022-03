Il Covid provoca danni al cervello. Anche se preso in forma lieve. È quanto emerge da uno studio realizzato da un team di ricercatori dell’università di Oxford che hanno preso in esame le risonanze magnetiche di 758 pazienti di età compresa tra i 51 e gli 81 anni, di cui 401 risultati positivi al Sars-Cov-2 e 384 non infetti, tutti sottoposti a due risonanze magnetiche del cervello a distanza di circa tre anni l'una dall'altra. I pazienti positivi sono stati sottoposti a risonanza sia prima che dopo aver contratto il virus a una distanza temporale media di 141 giorni tra la data della diagnosi e quella della seconda scansione cerebrale. I dati sono stati raccolti dalla UK Biobank.

Ebbene, gli scienziati del dipartimento di neuroscienze cliniche di Oxford hanno notato che rispetto al gruppo di controllo, ovvero i 384 partecipanti non infettati, coloro che erano entrati in contatto col virus hanno "sofferto" di una maggiore contrazione complessiva del cervello e della materia grigia, in particolare nelle aree legate all'olfatto. Le persone infettate hanno subito una riduzione delle dimensioni del cervello tra lo 0,2 e il 2%, con effetti più evidenti nelle persone anziane e in quelle ricoverate in ospedale a causa della malattia, ma presenti anche tra i partecipanti che avevano avuto una sintomatologia lieve o assente.