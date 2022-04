Samantha Cristoforetti torna nello spazio: come seguire il lancio in diretta

È tutto pronto per il lancio per il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale di Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell'Agenzia spaziale europea che torna nuovamente nello spazio. Gli esperti del Kennedy Space Center, in Florida (Stati Uniti) hanno ultimato le manovre di routine previste per la partenza della navetta Dragon Freedom di SpaceX, che ytrasporterà l'equipaggio della Crew 4 composto dalla nostra astronauta dell'Esa Samantha Cristoforetti, dal comandante Kjell Lindgren, dal pilota Robert Hines e dalla specialista di missione Jessica Watkins.

Samantha Cristofaretti torna nello spazio: il lancio in diretta

Dopo molti rinvii a causa del maltempo, sembra dunque procedere tutto per il meglio ed il lancio è fissato con un Falcon 9 alle 9.52 ora italiana dal Kennedy Space Center in Florida. Il lancio che porterà i quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale darà il via alla missione Minerva. Ad assistere al lancio in Florida ci sono anche il Dg dell'Esa, Josef Aschbacher, ed il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. Proprio a poche ore dal lancio Samantha Cristoforetti ha festeggiato il suo compleanno spegnendo le candeline durante la 'quarantena' con i suoi compagni di viaggio.

Il lancio della navetta Dragon Freedom potrà essere seguito in diretta streaming attraverso il canale YouTube e i social della Nasa.

Per Samantha Cristoforetti si tratta della seconda missione spaziale di lunga durata dopo "Futura", iniziata nel 2014. Samantha Cristoforetti, assieme ai suoi colleghi d'equipaggio, questa volta volerà sulla nuova navetta spaziale privata americana Crew Dragon di SpaceX, battezzata Freedom, portata in orbita da un collaudato razzo Falcon 9. Dopo l'attracco della Freedom alla Iss, ci sarà un passaggio di consegne di circa 5 giorni con la precedente missione Crew-3 di NASA e SpaceX, prima che quest'ultima ritorni sulla Terra. La capsula Crew Dragon Freedom dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale intorno alle 2:15 italiane del 28 aprile, mentre l'apertura del portello della navetta è prevista intorno alle 3,45 italiane, sempre di domani.



(L'equipaggio della Crew 4 prima del lancio della navetta Dragon Freedom - Foto Ansa)

"La vita degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale è molto varia e molto complessa, conducono esperimenti importanti e loro stessi sono oggetto di test per studiare anche la biologia dell'uomo" nello spazio. A sottolinearlo è stato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, parlando al Tg1 dalla sede dell'Asi e appena rientrato dalla Florida dove sta per avvenire il lancio del Crew4, l'equipaggio di cui fa parte l'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti. L'astronauta italiana è pronta a volare sulla Iss con la navetta Dragon Freedom di Space X, in partenza oggi alle 9,52, ora italiana, dal Kennedy Space Center, in Florida, e spinta da un Falcon 9.