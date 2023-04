Marmolada, il crollo del ghiacciaio (11 morti) fu "colpa" del caldo anomalo

La tragedia, nel cuore dell'estate, aveva scosso l'Italia intera, e la notizia aveva fatto il giro del mondo. Il 3 luglio 2022 si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine a una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti. Un team internazionale di ricercatori coordinato dal prof. Aldino Bondesan dell'Università di Padova ha pubblicato uno studio sulla rivista "Geomorphology" che costituisce il primo lavoro che indaga le possibili cause e i meccanismi del collasso.

Cosa provocò la valanga di ghiaccio e detriti

La valanga di ghiaccio e detriti - spiega Unipd - si è arrestata in un canalone dopo aver percorso circa 2,3 km lungo il pendio. Il crollo è avvenuto nella parte alta del versante settentrionale della Marmolada alla quota di 3.213 metri e ha interessato un lembo sommitale del ghiacciaio, nei pressi di Punta Rocca. Questo piccolo ghiacciaio residuale era parte integrante dell'ampia fronte glaciale fino a circa un decennio fa, e oggi, a causa della frammentazione causata dall'arretramento, è rimasto isolato e racchiuso entro una nicchia sul versante esposto a settentrione appena al di sotto della cresta.

L'evento è stato documentato da diversi video registrati da escursionisti che si trovavano sul posto, che hanno aiutato nell'analisi delle cause del collasso. L'energia sismica rilasciata dall'evento è stata paragonabile a un terremoto di magnitudo pari a 0,6. "Un'analisi dettagliata delle immagini satellitari e aeree stereoscopiche, scattate prima e dopo l'evento, ci ha consentito di analizzare le modalità di collasso - spiega il prof Bondesan -. Il distacco è stato in gran parte causato da un cedimento lungo un crepaccio mediano, in parte occupato da un enorme volume di acqua di disgelo generato dalle temperature altamente anomale della tarda primavera e dell'inizio dell'estate. Al momento dell'evento erano stati raggiunti in quota i 10.7°C.

La fitta rete di crepacci insieme alla morfologia e alle proprietà della superficie rocciosa basale hanno predisposto questo settore glaciale al collasso, la cui causa scatenante è da individuarsi nella pressione sovrastante causata dall'eccesso di acqua di fusione. Sono stati individuati - prosegue Bondesan - due meccanismi concomitanti che hanno provocato l'instabilità con conseguente crollo improvviso del ghiacciaio: l'acqua infiltrata all'interno di un crepaccio del ghiacciaio ha causato da sotto una pressione tale da sollevare lo strato di ghiaccio; quando l'acqua è penetrata all'interno dei sedimenti basali si è verificata una spinta al galleggiamento, essendo il ghiaccio meno denso dell'acqua".

I nomi degli 11 morti nel crollo del ghiacciaio

Le vittime della tragedia della Marmolada del 3 luglio furono Nicolò Zavatta, il più giovane e l'ultimo a essere recuperato, Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l'unica trentina) e due alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin Ouda.