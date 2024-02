"Il deficit di attenzione e iperattività? È stato un salto evolutivo dell'uomo"

Il deficit di attenzione e iperattività è un disturbo del neurosviluppo relativamente comune, che colpisce tra il 5 e il 10% dei bambini. I suoi sintomi sono una scarsa durata dell’attenzione, eccessiva vivacità e impulsività, impazienza. Caratteristiche del comportamento che possono rappresentare un limite importante in ambiente scolastico e, una volta adulti, nel mondo del lavoro. Ma che in passato, forse, avevano tutt’altro effetto, rivelandosi utili per portare a termine la quotidiana ricerca di cibo dei nostri antenati sopravvivevano come cacciatori/raccoglitori.

L'ipotesi

L’intuizione arriva da una ricerca della University of Pennsylvania, pubblicata di recente sulla rivista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, che ha tentato di analizzare le ragioni per cui un tratto evolutivo che oggi si rivela spesso svantaggioso, è ancora tanto diffuso nella popolazione mondiale. Statistiche alla mano, spiegano infatti i ricercatori, l’incidenza del deficit di attenzione e iperattività (anche noto con l’acronimo inglese Adhd) sembra superiore a quella che ci si aspetterebbe se fosse legato a varianti genetiche che compaiono in seguito a mutazioni completamente casuali. E quindi, sembra in qualche modo essere il frutto di una selezione positiva nel corso dell’evoluzione.

“Se questi tratti fossero puramente negativi, ci aspetteremmo che in tempi evolutivi la selezione naturale li avrebbe eliminati”, spiega David Barack, tra gli autori della ricerca. “I nostri risultati rappresentano quindi un punto di partenza, e suggeriscono che possano fornire un qualche tipo di vantaggio in alcuni contesti”.

Quali? La chiave è immaginare quale stile di vita avevano i nostri antenati nel lontano passato, quando la selezione naturale stava plasmando gli ominidi che sarebbero diventati i moderni sapiens. Si trattava infatti di gruppi nomadi di cacciatori raccoglitori, che affidavano la propria sopravvivenza, in larga parte, alla raccolta di bacche, tuberi e vegetali disponibili nell’ambiente in cui li portavano le loro migrazioni. E in un simile contesto – hanno ragionato i ricercatori – l’irrequietezza che rende difficile sedere in classe e concentrarsi su una lezione ai giorni nostri poteva invece rappresentare un vantaggio: una propensione naturale a esplorare l’ambiente che migliorava le chance di raccogliere il maggior numero di risorse possibile.

L'esperimento

Per verificare il loro ragionamento, i ricercatori hanno deciso di effettuare un esperimento, basandosi su un modello matematico molto usato in simili ricerche, che cerca di rendere conto del fatto che più si prelevano risorse da un sito, più queste diminuiscono e diventano difficili da trovare,

e più può quindi diventare vantaggioso mettersi alla ricerca di un nuovo sito per la raccolta. Nella simulazione, questo era rappresentato da cespugli virtuali da cui bisognava raccogliere delle bacche. Più tempo si trascorreva su un singolo cespuglio, meno bacche se ne potevano ottenere, ma allo stesso tempo cambiare cespuglio richiedeva tempo. 457 persone sono state invitate a partecipare alla simulazione, e raccogliere il maggior numero di bacche possibile nell’arco di 8 minuti.

I partecipanti sono stati testati per verificare se possedessero tratti caratteriali compatibili con una diagnosi di Adhd, e i risultati del test caratteriale sono stati quindi confrontati con quelli ottenuti nella raccolta di bacche. 206 partecipanti hanno mostrato di possedere tratti compatibili con il deficit di attenzione e iperattività, e al crescere dei tratti dell’Adhd in un partecipante è risultato diminuire il tempo trascorso a raccogliere bacche da ogni singolo cespuglio, e al contempo, è aumentato il numero di bacche ottenute al termine degli 8 minuti di esperimento.

Chiaramente, i risultati non sono sufficienti, da soli, per dimostrare il valore evolutivo dell’Adhd. Ma sono in linea con altre ricerche simili svolte negli ultimi anni, e rafforzano quindi l’ipotesi – già mossa in passato da altri gruppi di ricerca – che quello che il deficit di attenzione e iperattività sia un comportamento che risulta dannoso principalmente a causa dell’ambiente in cui viviamo ai giorni nostri, con le sue regole rigide, e la necessità di concentrarsi su compiti ripetitivi per lunghi periodi di tempo. E che in passato, nell’ambiente completamente differente in cui vivevano i nostri antichi antenati, le cose fossero completamente differenti, tanto da renderlo positivo e vantaggioso. Non a caso, sottolineano i ricercatori, alcune popolazioni che vivono ancora la vita nomade dei nostri antenati, come gli Ariial del Kenya, sono portatrici di geni noti per rappresentare un fattore di rischio per l’Adhd.