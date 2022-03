La nuova variante del Covid: ora è ufficiale

Mentre in Cina scoppia il peggior focolaio Covid dopo Wuhan e in Italia tornano a crescere i positivi, arriva un'altra brutta notizia. I virologi dell'Institut Pasteur di Parigi hanno sequenziato il genoma di nuova variante: "Deltacron", che unisce Delta e Omicron. Che cos'è ma soprattutto dobbiamo avere paura?

Arriva Deltacron: cos'è

Identificata una nuova variante Covid, si chiama Deltacron. Dopo alcuni casi in diverse regioni della Francia e degli Stati Uniti, Deltacron è stata ufficialmente identificata come una variante Covid-19. Si chiama così perché nasce dalle mutazioni di Omicron e Delta. Secondo gli scienziati la "spina dorsale" della variante deriva da Delta mentre il suo picco - ossia la parte del virus che si attacca alle cellule umane - proviene da Omicron. Nasce quando un paziente viene infettato da entrambe le varianti contemporaneamente, Delta e Omicron.

In quali paesi circola la nuova variante

In Francia e negli Stati Uniti Deltacron circolava già dai primi di gennaio, ma ora stando a quanto dichiarato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sembra essere presente anche nei Paesi Bassi e in Danimarca. La variante Deltacron potrebbe aver raggiunto anche la Gran Bretagna, visto che a febbraio l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha rivelato che un paziente aveva contratto entrambe le varianti.

Mutazione prevedibile

Questa mutazione era prevedibile, ha dichiarato Maria van Kerkhove, responsabile tecnico Covid per l'Oms, "soprattutto con un'intensa circolazione di Omicron e Delta". Questa variante potrebbe mettere paura, considerando l'alta contagiosità di Omicron e gli effetti gravi della Delta. Secondo gli scienziati, però, Deltacron non dovrebbe rappresentare un pericolo, considerata la sostanziale immunità della popolazione contro entrambe le varianti.