Il più avanzato robot del mondo è low cost e può anche cucinare

Spesso pensando al futuro immaginiamo un mondo in cui i robot sostituiranno gli esseri umani nei lavori più pericolosi, faticosi e tediosi. E se per voi pulizie e faccende domestiche sono in alto nella lista, è forse tempo di festeggiare: una colf robotica, infatti, potrebbe vedere la luce prima di quanto avreste sperato. Merito di tre giovani ingegneri dell’Università di Stanford, che lavorando con i colleghi del programma Deep Mind di Google hanno sviluppato la piattaforma mobile Aloha, un robot semovente capace di imparare, e replicare alla perfezione, un’ampia varietà di compiti quotidiani, che vanno dalle pulizie domestiche alla preparazione dei pasti.

Le capacità del nuovo robot sono descritte per ora in un articolo disponibile in pre-print, condiviso cioè dagli autori prima di essere passato per la revisione paritaria (peer review) che garantisce la qualità degli studi pubblicati sulle riviste scientifiche. I video che mostrano le capacità di mobile Haloa, però, parlano da soli: lo vediamo passare l’aspirapolvere, cucinare, lavare i piatti e sciacquare le stoviglie, rassettare mobili e pentole, con una naturalezza che rasenta quella di un essere umano.

Come ci riesce? Il merito – spiegano i suoi inventori – è di un insieme di accortezze ingegneristiche e di programmazione. Innanzitutto, il robot è una piattaforma semovente e dotata di due bracci meccanici, più capace quindi di replicare le azioni degli esseri umani rispetto a modelli statici o dotati di un solo braccio mobile. I movimenti che compie, inoltre, non sono programmati passo passo dai suoi sviluppatori, ma vengono imparati dal robot sfruttando le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale.

Il prototipo è infatti dotato di un sistema di teleoperazione (cioè di controllo a distanza) che permette ad un operatore umano di pilotare il robot come una specie di marionetta telecomandata, per insegnare alla sua intelligenza artificiale come portare a termine nuovi compiti e attività. Una volta registrati gli input forniti dall’operatore nella fase di addestramento, gli algoritmi di machine learning del robot si allenano ulteriormente comparando quanto appreso con i dati ottenuti in passato da altre piattaforme robotiche statiche, “imparando” alla fine come compiere la stessa operazione autonomamente, arrivando a una accuratezza pressoché perfetta.

Come dicevamo, per ora nessun esperto esterno ha validato le affermazioni dei tre ricercatori che hanno sviluppato mobile Aloha, e il robot è ancora un prototipo che necessiterà probabilmente di diverse migliorie prima di poter mettere realmente piede nelle nostre case. Dalla sua però ha un punto di forza fondamentale: il prezzo. L’intero sistema robotico è stato infatti sviluppato spendendo appena 32mila dollari, una frazione di quanto costano altri apparati robotici simili. Questo permetterà a moltissimi laboratori di replicare quanto fatto dai ricercatori di Stanford, dando quasi certamente una spinta notevole alle ricerche nel campo della robotica casalinga (e non solo). E al contempo, rende più che plausibile lo sviluppo commerciale di una simile piattaforma robotica, ad un prezzo abbordabile anche per i consumatori domestici.