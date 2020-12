Eclissi totale di Sole, come vederla in diretta

Il fenomeno sarà visibile ad occhio nudo soltanto in Sud America, ma grazie al Virtual Telescope Project sarà possibile vedere lo spettacolo in streaming: ecco come fare

Un'eclissi totale di Sole si verificherà nella giornata di oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Il cielo ci regalerà questo splendido spettacolo che però sarà visibile ad occhio nudo soltanto dal Sud America. L'evento avrà inizio intorno alle ore 15.30, con il culmine intorno alle 17.14, ora italiana.

Eclissi totale di Sole oggi 14 dicembre 2020: come vederla in diretta

Come anticipato, l'eclissi totale di Sole sarà visibile soltanto in Sud America, ma niente paura, il fenomeno spaziale sarà visibile in diretta sul sito del Virtual Telescope Project, che trasmetterà l'evento in streaming a cura dell'astrofisico Gianluca Masi, grazie alla collaborazione con alcune istituzioni Argentine e Cilene.

La diretta potrà essere seguita, gratuitamente, sul sito del Virtual Telescope Project o sul canale YouTube, con inizio a partire dalle 15.30, ora italiana.