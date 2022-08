Che effetti avrà il viaggio verso Marte sulla salute degli astronauti?

Marte rimane l'obbiettivo più importante nell'esplorazione spaziale dei prossimi decenni. Ma sono ancora moltissimi i problemi da risolvere, prima di poter immaginare realmente una missione umana sul pianeta rosso. Mancano le tecnologie con cui raggiungerlo, quelle per atterrare sulla sua superficie e ripartire. E soprattutto, manca una chiara idea dei pericoli che si troverebbero ad affrontare gli astronauti in un viaggio così lungo lontano da casa. Un nuovo modello matematico elaborato dagli esperti dell'Australian National University dovrebbe però aiutare a prevedere almeno alcuni dei rischi, quelli relativi agli effetti di una permanenza così prolungata in microgravità sul sistema cardiovascolare umano. E i risultati ottenuti dalle simulazione, almeno per ora, sono piuttosto incoraggianti.

Radiazioni e microgravità

Fino ad oggi, in effetti, il luogo più lontano in cui si è spinta la nostra specie rimane la Luna. Un viaggio di pochi giorni, quasi nulla in confronto ai mesi di permanenza nello spazio aperto che dovrebbero affrontare i primi astronauti che viaggeranno verso Marte. Esposti agli effetti nocivi delle radiazioni solari e di quelle cosmiche, e ai cambiamenti che induce nel nostro organismo la permanenza in un ambiente a microgravità.

Per quanto riguarda le radiazioni i dati di prima mano a disposizione sono ben pochi, perché la maggior parte delle missioni spaziali di lunga durata con equipaggi umani si è svolta all'interno della magnetosfera terrestre, dove vengono schermate dal campo magnetico del nostro pianeta. Per quanto riguarda l'assenza di gravità, invece, sono stati svolti studi molto dettagliati grazie alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Che hanno permesso di scoprire come la microgravità interferisca con la densità delle ossa, con il tono muscolare, con la salute degli occhi, e produca cambiamenti consistenti nel funzionamento di moltissimi organi e distretti del nostro corpo. Tra questi, uno dei più rilevanti è il sistema cardiocircolatorio. Un complicato intreccio di tubi e di pompe che, prevedibilmente, non è preparato per funzionare in un ambiente in cui gli effetti della gravità sono drasticamente differenti da quelli a cui siamo abituati, e in cui il nostro organismo si è evoluto.

Il rischio è di svenire

Basandosi sui dati raccolti in decenni di missioni spaziali, i ricercatori australiani hanno provato a creare un modello con cui immaginare come reagirebbe il sistema cardiocircolatorio degli astronauti al lungo viaggio su Marte, e in particolare alla fase più critica: l'atterraggio e i primi momenti che trascorreranno sotto l'effetto della gravità marziana. Molto inferiore a quella terrestre, ma comunque sufficiente a creare problemi dopo mesi trascorsi a fluttuare liberamente all'interno di un'astronave.

Su Marte le comunicazioni con la Terra saranno infatti un problema: tra invio dei messaggi e ricezione delle risposte esisterà necessariamente un ritardo di diversi minuti (dovuto alla distanza tra i due pianeti), che in caso di emergenza costringerà gli astronauti a fare affidamento unicamente sulle proprie forze. Se al momento dello sbarco l'equipaggio dovesse svenire, quindi, nessuno potrebbe fare nulla per aiutarli.

“Quando siete sulla Terra la gravità attira costantemente i vostri fluidi verso la parte inferiore del corpo, ed è per questo, ad esempio, che alcune persone si trovano ad avere le gambe gonfie a fine giornata”, spiega Emma Tucker, astrofisica ed esperta di medicina di urgenza dell'Australian National University. “Quando andate nello spazio però l'attrazione gravitazionale sparisce, e i fluidi si spostano nella parte superiore del corpo, ingannando il vostro corpo, che inizia a pensare che ci sia un eccesso di fluidi. È per questo che spesso si vedono astronauti che svengono quando sbarcano nuovamente sulla Terra. È un fenomeno molto comune per chi vola nello spazio, e più tempo passi lontano dalla gravità terrestre più è probabile che si presenti. Lo scopo del nostro modello è prevedere con grande precisione se un astronauta può arrivare su Marte senza svenire. E i risultati ci fanno pensare che sia possibile”.

Turismo spaziale

Al momento, il modello matematico è basato unicamente sui dati raccolti durante le missioni spaziali effettuate negli scorsi decenni, ed è quindi tarato sul fisico di astronauti di professione e relativamente giovani. Il prossimo passo sarà quindi quello di migliorarne le capacità predittive, fino a poter calcolare gli effetti della microgravità sul fisico di persone più anziane, meno in forma o con problemi di salute preesistenti. “Con l'ascesa di aziende attive nel mercato dei viaggi spaziali commerciali, come Space X e Blue Origine, sarà sempre più comune veder partire per lo spazio persone ricche e non necessariamente in salute – ricorda Lex van Loon, primo autore del nuovo studio – ed è per questo che vogliamo riuscire ad ottenere un modello in grado di prevedere se qualcuno, chiunque esso sia, è in grado di viaggiare senza pericoli su Marte”.