Anche gli elefanti si chiamano per nome

Ebbene sì, gli esseri umani potrebbero non essere l'unica specie a utilizzare dei richiami personalizzati per attirare l'attenzione dei membri del proprio gruppo. Anche gli elefanti infatti, sembrano usare dei veri e propri nomi per chiamare i loro simili. L'incredibile scoperta è stata fatta da un team di scienziati della Colorado State University, negli Stati Uniti, con i risultati dello studio che sono stati pubblicati sulla rivista scientifica "Nature". Secondo i ricercatori, gli elefanti africani selvatici si rivolgono l’un l’altro con richiami specifici, probabilmente senza affidarsi all’imitazione del ricevente, come invece avviene per altre specie come delfini o pappagalli,

Come tutti ben sanno, il richiamo più comune degli elefanti è il cosiddetto "barrito", ossia un suono a bassa frequenza che i pachidermi utilizzano in contesti diversi. Come spiegato nello studio, gli elefanti utilizzano il "barrito da contatto", nei momenti in cui intendo appunto stabilire un contatto con il loro simile, ma ci sono anche altre tipologie di barriti, come quello per salutare, utilizzato quando un elefante si avvicina a un altro, quelli "di cura", che invece vengono emessi dagli esemplari femmina durante l'allattamento. Oltre a questi suoni, i ricercatori ne hanno individuato altri che potrebbero contenere delle "etichette vocali individuali". Suoni praticamente "personalizzati", e quindi diversi tra loro, usati dagli elefanti per rivolgersi a membri specifici del loro gruppo.

Gli scienziati statunitensi hanno preso in esame i versi emessi dagli elefanti nella riserva nazionale di Samburu in Kenya e nel parco di Amboseli tra il 1986 e il 2022. Ben 470 suoni emessi da 101 elefanti e rivolti ad altri 107 esemplari. "La ricerca - ha spiegato al Guardian Michael Pardo, il principale autore dello studio - mostra non solo mostra che gli elefanti usano vocalizzazioni specifiche per ogni individuo, ma che riconoscono e reagiscono a un richiamo rivolto a loro ignorando quelli indirizzati ad altri".

Suoni non imitativi, che secondo gli esperti sono la prova di una capacità di "pensiero astratto". In fondo come ricordato dal Ceo di Save the Elephants, Frank Pope, non sarebbe certo il primo punto in comune tra umani ed elefanti: "Condividono molte cose con noi, come i nuclei familiari allargati con una ricca vita sociale, sostenuti da cervelli altamente sviluppati".