Scoperto un embrione di dinosauro di 66 milioni di anni

Una scoperta straordinaria che sta entusiasmando gli scienziati: un embrione di dinosauro risalente almeno a 66 milioni di anni fa è stato ritrovato in Cina. L’altra notizia degna di nota è che è perfettamente conservato. “Il migliore mai trovato nella storia", secondo il giudizio del capo dei ricercatori, Fion Waisum Ma. L’embrione è stato rinvenuto in una posizione arricciata, considerata simile a quella assunta dai volatili prima di uscire dal guscio. Non solo il ritrovamento, ma anche questi particolari ovviamente sono oggetto di indagini e di studio da parte degli scienziati che ora sono pronti ad individuare nuovi collegamenti tra questi animali preistorici e i moderni volatili.

La posizione indica “che un simile comportamento nei moderni uccelli si è prima evoluto e originato tra i loro antenati dinosauri”, hanno evidenziato i ricercatori e in effetti è la prima volta che questo tipo di comportamento viene riscontrato nell'embrione di un dinosauro che di fatto non poteva volare. Il fossile, lungo più o meno 27 cm dalla testa alla coda e racchiuso in un uovo lungo 17 centimetri, appartiene alla specie teropode sdentato, o oviraptosauro ed è stato scoperto a Ganzhou, nella Cina meridionale. È stato battezzato "Baby Yingliang", prendendo il nome del gruppo estrattivo che lo ha ritrovato e del museo di storia naturale dove è conservato, ossia lo Yingliang Stone Nature History Museum nella provincia del Fujian. In realtà si tratta di un secondo rinvenimento dello stesso fossile.

È stato infatti scoperto nel 2000, ma il reperto è stato conservato in un magazzino per più di dieci anni. Poi, in occasione dei lavori di costruzione del museo, si è dato il via a lavori di catalogazione del patrimonio archeologico esistente. E così il fossile ha attirato l’attenzione degli scienziati a lavoro che hanno ipotizzato la presenza di un embrione al suo interno. “Gli embrioni di dinosauri sono tra i fossili più rari, e molti di loro sono incompleti e con le ossa disarticolate” ha commentato Fion Waisum Ma, ricercatore presso l'università di Birmingham, che si è detto “molto eccitato dalla scoperta di baby Yingliang". Ovviamente il lavoro degli scienziati non è terminato: parte del corpo del dinosauro risulta essere ancora coperto da strati di roccia.

Si richiedono altri esami, con il ricorso anche a tecniche di scansione avanzate, per avere un'immagine dello scheletro completo dell'animale preistorico che consentirà anche di fare degli studi sul possibile collegamento tra gli embrioni di dinosauro e gli uccelli di oggi. Fion Waisum Ma, primo coautore del saggio pubblicato sulla scoperta, ha spiegato che lo studio sugli embrioni potrebbe contribuire a rafforzare la comprensione della crescita e della riproduzione dei dinosauri: "è interessante vedere come l'embrione di dinosauro e quello di un pollo si posizionino in modo simile all'interno dell'uovo”. Tuttavia per avere ulteriori prove a sostegno di questa ipotesi saranno necessarie ulteriori scoperte in merito.