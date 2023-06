Creato un embrione umano sintetico, uomini e donne sono diventati inutili

Clamorosa scoperta che rischia di cambiare il futuro dell’umanità: embrioni umani sintetici sono stati creati in laboratorio senza ovuli e sperma. Per creare l’embrione sintetico, simile a quello nelle prime fasi dello sviluppo umano, gli scienziati hanno utilizzato cellule staminali. A riportare la notizia il Guardian. "Possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule staminali embrionali", ha dichiarato la professoressa Magdalena ?ernicka-Goetz, dell'Università di Cambridge e del California Institute of Technology all'incontro annuale dell'International Society for Stem Cell Research a Boston.

Questa scoperta potrebbe avere importanti risvolti nella cura di disturbi genetici e sulle cause biologiche degli aborti ricorrenti, dichiarano gli scienziati. Solleva però anche seri problemi etici e legali poiché le entità cresciute in laboratorio non rientrano nella legislazione vigente nel Regno Unito e nella maggior parte degli altri paesi. Gli embrioni sintetici non possono essere impiantati nell'utero, sarebbe illegale. Per il momento dunque, non è possibile utilizzarli clinicamente anche perché non si sa ancora se possano continuare a crescere oltre le prime fasi di sviluppo.

Continua a leggere su Today.it...