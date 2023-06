Le femmine che possono riprodursi anche senza un maschio

I coccodrilli sono strani fossili viventi. Uguali a sé stessi da centinaia di milioni di anni, e dotati di molte caratteristiche arcaiche. Tra queste, una capacità piuttosto rara nel regno animale: la partenogenesi, cioè la capacità di riprodursi senza bisogno di un altro esemplare che fecondi la cellula uovo. Uno studio appena pubblicato sulla rivista Biology Letters descrive infatti il primo caso mai documentato di riproduzione di una femmina di coccodrillo, a cui non ha preso parte un maschio della specie.

La vicenda descritta nello studio ha avuto luogo in uno zoo della Costa Rica nel 2018, quando una femmina di coccodrillo vissuta in isolamento per 16 anni ha deposto una nidiata di uova. Non potendo essere state fecondate da nessun maschio, le uova rappresentavano l’occasione perfetta per verificare se i coccodrilli sono in grado, o meno, di riprodursi per partenogenesi. Gli autori della ricerca hanno quindi incubato le sette uova della nidiata che apparivano fertili alle analisi iniziali. Nessuna è arrivata a schiudersi, ma in una è stato identificato un feto completamente formato, di cui i ricercatori hanno prelevato e studiato il Dna, confermando che si trattava di un clone quasi perfetto della madre.

L’analisi genetica ha permesso di stabilire che il fenomeno di partenogenesi era avvenuto attraverso un meccanismo noto come terminal fusion automixis, in cui l’ovulo materno in assenza di uno spermatozoo si fonde con un altro tipo di cellule prodotte nel corso della gametogenesi femminile (la produzione di ovociti), chiamate globuli polari, il cui materiale genetico viene utilizzato per riempire i vuoti lasciati dall’assenza del Dna di un esemplare di sesso maschile, dando vita a un embrione praticamente identico, sotto il profilo genetico, al suo unico genitore.

È una tecnica di riproduzione che può rappresentare una strategia vantaggiosa in periodi in cui i potenziali partner sono poco abbondanti (cosa particolarmente utile in animali che, come i coccodrilli, non possiedono cromosomi maschili, e il cui sesso viene determinato dopo la fecondazione dalla temperatura a cui vengono incubate le uova), ma che chiaramente non è sostenibile sul lungo periodo, perché produce una prole con una bassissima diversità genetica, e quindi meno adattabile ai cambiamenti dell’ambiente.

Lo stesso meccanismo di partenogenesi “facoltativa” (cioè non obbligata) è stato identificato negli ultimi anni anche in diverse specie di uccelli, animali che insieme ai coccodrilli rappresentano gli ultimi discendenti di un antico genere di rettili noti come arcosauri, di cui facevano parte anche i dinosauri. Per questo motivo, gli autori dello studio ritengono che anche gli antichi dominatori della Terra, dinosauri e pterosauri (i “dinosauri volanti”) potrebbero aver ereditato questa tecnica di riproduzione dagli antenati che hanno in comune con coccodrilli e uccelli. Un’ipotesi intrigante, che difficilmente potrà essere verificata viste le ovvie difficoltà che ci sono, ai giorni nostri, nel trovare del Dna di dinosauro da analizzare.