I bambini nati in vitro usando un "gioco" per la Playstation

Oggi la fecondazione in vitro (in inglese in vitro fertilization, o ivf) è una procedura di precisione realizzata in laboratorio da personale ultra- specializzato. In futuro, però, potrebbe trasformarsi in un intervento di routine, completamente automatizzato, e quindi economico e di facile accesso per le moltissime coppie che oggi ne hanno bisogno. Come racconta un articolo dell’Mit Technology Review, nei laboratori del New Hope Fertility Center è appena andato in scena un esperimento che potrebbe aprire le porte all’automazione della procreazione medicalmente assistita: un robot controllato tramite un comunissimo joystick della Play 5 ha effettuato una procedura conosciuta come iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo, iniettando con un microscopico ago gli spermatozoi direttamente all’interno degli ovociti da fecondare.

Come rivela la rivista del Massachusetts Institute of Technology, la procedura è stata ripetuta 12 volte, e avrebbe dato origine a embrioni sani, da cui sarebbero già nate due bambine in perfetta salute. Si tratta di un passo in avanti piuttosto importante, perché l’operatore che impugnava il controller della Playstation durante le operazione di fecondazione era un ingegnere completamente a digiuno di medicina della fertilità, e l’intera procedura è stata quindi paragonabile per complessità a un videogioco, più che ad un intervento ad altissima specializzazione, come è il caso attualmente per la fertilizzazione in vitro.

Il robot, realizzato dalla startup spagnola Overture Life, è infatti in grado di effettuare l’iniezione dello spermatozoo all’interno dell’ovocita da fertilizzare in completa autonomia, guidando le proprie azioni grazie a un videocamera collegata a un microscopio. E richiede l’intervento dell’operatore umano unicamente per il posizionamento iniziale dell’ago, una procedura che evidentemente, con il set up inventato dai ricercatori spagnoli, richiede unicamente un po’ di manualità con un joystick da videogame.

L’automazione di una procedura ad altissima specializzazione come la fertilizzazione in vitro avrebbe importanti conseguenze per moltissime coppie in tutto il pianeta. Abbattendo i costi, elevati anche perché oggi deve essere effettuata personalmente, “a mano”, da embriologi altamente qualificati, e allargando le opportunità di accesso alla terapia.

A detta della Overture Life, il battesimo del nuovo dispositivo robotico è solamente il primo passo. L’azienda avrebbe infatti già presentato la domanda di brevetto di un biochip che dovrebbe agire con un autentico laboratorio di procreazione assistita in miniatura completamente automatico, in cui in futuro basterà inserire ovocita e spermatozoo per ottenere un embrione pronto per l’impianto.

L’interesse nel campo sembra elevato, visto che la sturtup spagnola ha raccolto in pochi mesi quasi 37 milioni di dollari per portare avanti il suo progetto. E non è sola: stando alle indagini del Mit Technology Review le aziende attive in questo settore sono già più di mezza dozzina. Ovviamente, automatizzare l’iniezione di uno spermatozoo all’interno dell’ovocita non significa eliminare gli specialisti umani. Innanzitutto perché quello svolto autonomamente dal robot spagnolo è solo un singolo passaggio di una delle tante tecniche esistenti di fertilizzazione in vitro, e poi perché il percorso che va dall’accertamento di un problema di fertilità, alla fecondazione assistita, al parto, è una procedura medica che richiederà sempre la supervisione e l’impegno di medici umani specializzati e qualificati.

Si tratta comunque di un progresso che potrebbe contribuire a democratizzare la medicina della fertilità. E in questo senso, sarà interessante seguirne gli sviluppi con attenzione.