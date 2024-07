La figlia di Ben Affleck rompe il silenzio sulla sua malattia e lancia un appello

Il long Covid è uno dei misteri ancora irrisolti della pandemia. Non è chiaro quanto sia realmente frequente, chi abbia più probabilità di soffrirne, o come vada curato. Quel che si sa è che alcune persone continuano a sperimentare alcuni dei sintomi della malattia anche settimane, o mesi, dopo essere guariti da Covid 19. E che in alcuni casi, i disturbi possono rivelarsi debilitanti. Lo ha ricordato di recente Violet Affleck, figlia maggiore di Ben Affleck e dell’attrice Jennifer Garner, che lo scorso 9 luglio ha parlato della sua battaglia contro una non meglio specificata sindrome post-virale nel corso una riunione pubblica del Consiglio dei supervisori della Contea di Los Angeles, per manifestare la sua contrarietà alla messa al bando delle mascherine durante manifestazioni e cortei, proposta nelle scorse settimane dal sindaco di Los Angeles Karen Bass.

Violet Affleck: "To confront the Long COVID crisis I demand mask availability, air filtration and far-UVC light in government facilities, including jails and detention centers and mask mandates in county medical facilities. We must expand availability of tests and treatment.… pic.twitter.com/zg4b7Z9vxy — Dr. Lucky Tran (@luckytran) July 10, 2024

L’ipotesi di vietare l’utilizzo delle mascherine in occasione di ritrovi pubblici di matrice politica, in effetti, è stata avanzata anche in altre città americane come New York, ed è legata al crescente clima di violenza che si respira nel paese a causa delle proteste contro la guerra a Gaza. Proprio a Los Angeles, ad esempio, nelle scorse settimane una manifestazione pro-Palestina organizzata di fronte a una sinagoga nella zona ovest della città è degenerata in un scontro tra manifestanti e sostenitori di Israele. Con accuse reciproche di aver dato il via alle violenze, circostanza difficile da confermare anche a causa dell’utilizzo diffuso delle mascherine tra i manifestanti, che ne complica l’identificazione da parte delle autorità.

Se da un lato, quindi, la proposta di vietare l’utilizzo delle mascherine è legata unicamente a ragioni di ordine pubblico (come d’altronde accade nel nostro paese, dove vige il divieto di andare in giro a volto coperto senza un buon motivo), ha sollevato comunque molte polemiche non solo da parte di studenti e attivisti politici impegnati nelle proteste, ma anche di una fetta dell’opinione pubblica che ritiene ancora imperativo l’utilizzo delle mascherine per frenare la diffusione di Sars-Cov-2.

Tra questi anche Violet Affleck, 18 anni, che intervenendo pubblicamente lo scorso 9 luglio di fronte al board dei supervisori della contea di Los Angeles ha affermato di aver sofferto in prima persona di una sindrome post-virale nel 2019 (da cui è ora guarita), e di aver così toccato con mano i pericoli che possono comportare infezioni anche banali. “La pandemia di Covid 19 lo ha dimostrato chiaramente – ha dichiarato nel corso dell’udienza pubblica – una infezione su 10 causa long Covid, che è una malattia neurologica e cardiovascolare devastante, che può impedire alle persone di lavorare, di muoversi, di vedere e persino di pensare, e che è destinata a peggiorare la crisi attuale dei senza tetto e le sofferenze di moltissime persone nella nostra città”.

Quale virus abbia causato il disturbo lamentato da Violet Affleck non è chiaro, visto che nel 2019 Covid non era ancora arrivato negli Stati Uniti. Le sindromi post-virali comunque possono essere causate da moltissime virus, compreso quello dell’influenza. Le sintomatologie sono molto varie, e comprendono affaticamento, difficoltà respiratorie, dolori muscolari e articolari, mal di testa, problemi di concentrazione e memoria e molti altri disturbi, che si presentano ancora (o insorgono ex novo) ad almeno tre mesi di distanza dall’infezione. Nel caso di Covid 19, secondo l’Oms può colpire tra il 10 e il 20% dei pazienti (simile come incidenza a quella documentata per l’influenza), una percentuale che però è probabilmente gonfiata dalla difficoltà che hanno le autorità sanitarie a identificare i casi asintomatici o pauci-sintomatici, e dal fatto che rispetto alle prime fasi della pandemia oggi una parte molto più consiste della popolazione ha già contratto il virus in passato ed ha effettuato una o più vaccinazioni.