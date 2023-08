Il fiore della Death Valley che renderà l'agricoltura più resiliente al riscaldamento globale

La maggior parte delle colture agricole non è in grado di sopportare a lungo temperature superiori ai 35 gradi. E in un mondo che si surriscalda, questo rischia di tradursi in raccolti sempre più scarsi e in milioni di persone, soprattutto nei paesi più poveri, che rischiano di trovarsi condizione di insicurezza alimentare. Cosa si può fare? Una delle possibilità è quella di agire sui vegetali, identificando o sviluppando varietà in grado di prosperare anche in un clima più caldo. È quello a cui lavorano al laboratorio di biologia vegetale della Michigan State University, dove sembrano aver identificato candidato perfetto per studiare i meccanismi che consentono alle piante di sopportare temperature estremamente elevate: la Tidestromia oblongifolia, una delle pochissime specie vegetali che sono di casa nella Death Valley americana (o Valle della Morte), uno dei luoghi più caldi del nostro pianeta.

La Death Valley è un’ampia area desertica al confine tra California e Nevada, e deve il suo nome alle condizioni aride e alle temperature elevatissime che vi registrano nei mesi estivi, con medie di 50 gradi tra maggio e settembre, e il record ufficiale per la temperatura più elevata mai registrata sulla terra: 56,7 gradi centigradi misurati nel 1913 nella località di Furnace Creek.

Tidestromia oblongifolia è una delle pochissime specie vegetali native di questo luogo desolato, in cui la piccola pianta sempreverde non solo è in grado di sopravvivere, ma anche di prosperare, superando indenne le torride temperature estive, e la mancanza pressoché totale di acqua. Per studiare dove nascono le incredibili capacità di tolleranza al caldo di questa pianta, i ricercatori della Michigan State University hanno cresciuto alcuni esemplari nei loro laboratori, e osservandone il comportamento in diverse condizioni ambientali. Per confronto, hanno coltivato anche una parente della Tidestromia, la specie Amaranthus hypochondriacus, nativa del Messico.

In condizioni di temperatura moderate le due piante hanno mostrato capacità di crescita simili. Ma poste in un ambiente con condizioni che mimavano quelle della Valle della Morte, Amaranthus hypochondriacus ha smesso completamente di crescere, mentre Tidestromia oblongifolia ha prosperato, triplicando la propria biomassa in appena 10 giorni. Anche alzando al massimo raggiungibile le temperature della serra (50 gradi), la pianta ha continuato a mostrare un’ottima capacità di effettuare la fotosintesi (il processo cui i vegetali trasformano la luce in nutrimento), uno dei processi che viene maggiormente compromesso di norma dalle alte temperature.

Confermate le incredibili capacità di resistenza della pianta, è arrivato il momento di indagarne l’origine. I ricercatori hanno quindi studiato i campioni di Tidestromia oblongifolia cresciuti in ambiente che mimava quello della Death Valley, individuando diversi espedienti messi in campo dalla pianta per adattarsi all’aumento di temperatura. Foglie di dimensioni minori, ad esempio, per aumentare la densità dei cloroplasti (organelli cellulari in cui avviene la fotosintesi clorofilliana), e uno spostamento dei mitocondri (un altro tipo di organello cellulare in cui viene prodotta l’energia utilizzata dalle cellule) più vicino ai cloroplasti stessi, la cui forma risultava inoltre diversa da quella tradizionale.

Tutti questi mutamenti potrebbero essere responsabili della capacità della pianta di effettuare con efficienza la fotosintesi anche a temperature ambientali estremamente elevate, e quindi di prosperare in un ambiente molto caldo. I ricercatori hanno anche identificato un migliaio di geni da cui potrebbe avere origine l’adattabilità ambientale della Tidestromia oblongifolia, e sono ora al lavoro per la seconda, ed ultima, parte del loro esperimento: identificare con precisione i geni coinvolti, e poi tentare di trasferirli ad altre specie vegetali di utilità agricola, nella speranza di sviluppare colture più resilienti all’aumento delle temperature previsto nei prossimi decenni.