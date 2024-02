Mega esplosioni sul Sole: "In corso la più grande tempesta solare degli ultimi 12 anni"

Il brillamento solare più potente dell'attuale ciclo solare si è verificato poco prima della mezzanotte italiana di giovedì 22 febbraio e ha raggiunto il picco di magnitudo X 6,37, il più energetico flare solare degli ultimi dodici anni. Particelle e fotoni ad alta energia hanno bombardato il sensore a bordo del Solar Dynamics Observatory della NASA (a destra), creando immagini sfocate.

I brillamenti solari sono potenti esplosioni di energia e possono avere un impatto sulle comunicazioni radio, sulle reti elettriche, sui segnali di navigazione e comportare rischi per i veicoli spaziali e gli astronauti. Nonostante l'esplosione registrata avesse una forte energia, non si sarebbe verificata alcuna emissione di massa coronale. Per cui, no, non ci possiamo aspettare intense aurore alle nostre latitudini.

In particolare i brillamenti solari influenzano le comunicazioni ad alta frequenza, le lunghezze d'onda radio (1-30 MHz circa) che dipendono dalla ionosfera per rimbalzare sulla Terra.

A conferma di come la nostra stella sia entrato nella fase in cui l'attività solare è più intensa, quello registrato oggi è il secondo brillamento solare di classe X del giorno, il terzo in 24 ore, e il brillamento solare più forte del Ciclo Solare 25 e il 26° più forte dal 1996.

In ogni caso l'evento registrato oggi, benché estremamente energetico, è imparagonabile a quanto successo 160 anni fa quando una tempesta geomagnetica mise fuori uso l'intera rete telegrafica. Se succedesse ora, la nostra civiltà così dipendente dall'energia, sarebbe letteralmente annichilita.