Il fotovoltaico "sempre al sole": arriva l'impianto nello Spazio

La crisi climatica e la guerra in Ucraina dovrebbero avercelo fatto capire chiaramente: non possiamo più dipendere da gas, petrolio e carbone per produrre energia. In Italia vogliamo ricorrere a eolico e fotovoltaico per sostenere questa transizione energetica. Altrove si punta sull’energia nucleare. Ma nel Regno Unito ultimamente stanno pensando ancora più in grande. Una fonte rinnovabile e costante di energia, da intercettare là dove nessuno è mai giunto prima: pannelli solari in orbita spaziale. Fantascienza? Non proprio.

Energia sostenibile dallo spazio

Già nel 2020, infatti, un rapporto commissionato dall’Agenzia Spaziale britannica aveva concluso che un simile progetto sarebbe tecnologicamente fattibile ed economicamente sostenibile, e che potrebbe contribuire sostanzialmente al raggiungimento dell’obbiettivo emissioni zero entro il 2050. Più di recente, il ministro per l’innovazione scientifica George Freeman ha riconfermato l’interesse del governo durante una relazione al parlamento, sottolineando che, pur non avendo in programma di finanziare per intero una simile impresa, il governo è pronto a supportare come possibile lo sviluppo di una stazione spaziale per la produzione di energia fotovoltaica.

Il progetto a cui si riferisce Freeman è quello della Space Energy Initiative, un programma che punta a sviluppare un prototipo di centrale di produzione fotovoltaica spaziale entro il 2030, e una flotta di satelliti fotovoltaici funzionanti per il 2040. Un obbiettivo ambizioso, visto che nel rapporto commissionato dall’agenzia spaziale inglese si parla di almeno 16miliardi di sterline di investimenti per sviluppare le tecnologie necessarie. Ma non per questo impossibile, tanto che anche America, Giappone, Cina, Russia e India attualmente stanno lavorando a simili programmi per la creazione di centrali energetiche fotovoltaiche. E L'Esa ha recentemente lanciato una call for ideas, per promuovere lo sviluppo delle tecnologie necessarie a produrre energia nello spazio, e inviarla poi sulla Terra.

I vantagggi del fotovoltaico spaziale

Produrre energia solare nello spazio, d’altronde, è estremamente appetibile. Fuori dall’atmosfera terrestre i raggi solari sono più intensi, ed è possibile raccoglierli più o meno 24 ore su 24, aggirando il problema della discontinuità di produzione che funesta molte fonti energetiche rinnovabili sul nostro pianeta. A fronte di questi vantaggi, esistono anche enormi difficoltà da affrontare per costruire un simile impianto. La prima, evidentemente, è di tipo logistico: gli impianti fotovoltaici spaziali andrebbero trasportati e assemblati in orbita, una sfida non indifferente sia sul piano tecnico che su quello economico. Come racconta sulle pagine di The Conversation l’esperta di ingegneria meccanica Jovana Radulovic, dell’Università di Portsmouth, il recente sviluppo di un nuovo tipo di celle solari ultra leggere ha reso più semplice immaginare una simile impresa, pur non risolvendo necessariamente il problema dei costi, o le perplessità legate all’inquinamento.

Nonostante il solare sia una fonte di energia pulita, anche una centrale spaziale ha infatti il suo impatto climatico, legato all’inquinamento prodotto per costruirla e per traghettarne i pezzi nello spazio. Esposti allo spazio aperto, inoltre, i pannelli solari andrebbero inevitabilmente in contro all’usura e al rischio di incidenti, guasti o collisioni con piccoli meteoriti. E richiederebbero probabilmente una frequente manutenzione, che aumenterebbe i costi e l’impatto ambientale del progetto. Con le tecnologie attuali, ci vorrebbero anni di utilizzo per bilanciare le emissioni prodotte nella fase di costruzione. Ma anche qui, le tecnologie sono in continua evoluzione, e nei prossimi decenni potrebbero rendere l’intero progetto molto più sostenibile.

Come trasmettere a terra l'energia solare?

L’elefante nella stanza, ovviamente, è trasportare a terra l’energia prodotta nello spazio. Qualche decennio fa si trattava ancora di un problema tecnologico insolubile. Oggi è possibile immaginare un sistema di trasmissione di energia che sfrutti le microonde, e delle rectenne, cioè delle antenne che trasformano direttamente le microonde in energia elettrica, per raccoglierla e immetterla nella rete. Le tecnologie – lo dicevamo – oggi sono disponibili, ma non vuol dire che siano già ottimali: il satellite immaginato dalla Space Energy Initiative produrrebbe 3,4 gigawatt (Gw) di energia dalle sue celle solari, per trasmetterne a terra poco più di 2. E la rectenna necessaria per ricevere tutta questa energia richiederebbe uno spazio immenso: quasi 7 chilometri di larghezza per 13 di lunghezza.

Un sistema del genere, inoltre, rappresenterebbe una goccia nel mare per la rete britannica, che ogni anno assorbe circa 76Gw di elettricità. Ma si tratterebbe pur sempre di un inizio: una volta dimostrato che il progetto è fattibile, è probabile che gli investimenti crescerebbero velocemente, spingendo ad un veloce miglioramento delle tecnologie, e rendendo più realistica l’applicazione del fotovoltaico spaziale su larga scala. Radulovic, dal canto suo, non è sicura che queste tecnologie giocheranno un ruolo importante nella transizione energetica dei prossimi decenni. Ma un gigante come la Cina ha deciso di puntarci fortemente: il progetto è quello di costruire un prototipo entro i prossimi anni, iniziare la produzione di energia per il 2030, ed entrare a regime nel 2050. E se i primi test dovessero andare a buon fine, chissà che non inizi una nuova corsa allo spazio per conquistare anche l’ultima frontiera dell’energia a impatto zero.