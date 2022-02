I geni di tre antiche popolazioni plasmano l'aspetto e la salute degli europei

Le grandi migrazioni del passato hanno lasciato un'impronta indelebile nel Dna delle popolazioni europee. E la scienza ci aiuta a scoprire in che modo influenzano, ancora oggi, il loro aspetto e le loro abitudini: per molti europei, ad esempio, l'altezza è una caratteristica ereditata dagli antichi pastori delle steppe pontiche, mentre l'indice di massa corporea dipende dall'influenza di geni che arrivano dagli agricoltori anatolici e dai cacciatori raccoglitori originari del continente. A rivelarlo è uno studio realizzato dai ricercatori dell'Università di Torino, dell'Università di Padova e dell'Università di Tartu, in Estonia, appena pubblicato su Current Biology.

"Gli studi effettuati sul Dna antico negli ultimi 10 anni hanno permesso di stabilire che i moderni popoli europei discendono dalla mescolanza di almeno tre popolazioni che si sono incontrate nel continente negli ultimi 10mila anni" ci spiega Luca Pagani, professore di antropologia molecolare all'università di Padova e caoutore della ricerca. "Si inizia con i cacciatori raccoglitori che abitavano queste zone dalla fine dell'ultima glaciazione, passando per le popolazioni di agricoltori anatolici arrivate nel neolitico dalla mezzaluna fertile, per concludere con i pastori delle steppe pontiche, che sono migrati dalle pianure del centro Asia nell'età del bronzo".

"Ognuna di queste tappe – racconta Pagani – ha portato nuove usanze e nuove tecnologie in Europa, e ovviamente, anche nuove combinazioni di geni, che nei millenni si sono fatte strada nel Dna degli europei lungo le rotte seguite dai nuovi popoli nelle loro migrazioni. Per gli agricoltori anatolici si tratta di un percorso che risale il continente da Sud verso Nord, e che ha lasciato traccia più profondamente nelle popolazioni di paesi come l'Italia o la Grecia, che per primi sono entrati in contatto con i nuovi arrivati. Per i pastori delle steppe, la direttrice va da Est verso Ovest, e a portarne i segni più evidenti sono i popoli di Paesi come la Russia o l'Estonia".

"In passato, diverse ricerche hanno provato a risalire all'aspetto di queste antiche popolazioni, inferendo la presenza di questa o quella caratteristica biologica dalla presenza di un certo gene, o gruppo di geni, nel Dna estratto dalle loro ossa – continua Pagani – in questo studio invece abbiamo voluto fare una cosa diversa: cercare di capire che impatto hanno i loro geni sui loro discendenti, ovvero gli attuali europei".

Per riuscirci i ricercatori hanno fatto ricorso alla biobanca estone, un database che contiene informazioni dettagliate sul genoma e sul fenotipo (le caratteristiche biologiche di un individuo, che derivano dall'interazione tra geni e ambiente) di oltre 50mila estoni. Scegliendo 27 caratteri fenotipici, che vanno dall'altezza, al peso, ai livelli di colesterolo, fino al consumo di caffè e al colore dei capelli, hanno quindi cercato la presenza di geni appartenenti alle tre antiche popolazioni nelle porzioni di Dna da cui dipende lo sviluppo di queste caratteristiche biologiche. Così da determinare se, e quale, influenza hanno i geni ereditati dalle tre antiche popolazioni sui loro discendenti. Per 11 dei 27 caratteri analizzati è emersa effettivamente una correlazione con il fenotipo degli attuali europei.

Il Dna dei pastori delle steppe, ad esempio, influenza in positivo l'altezza, ma aumenta anche i livelli di colesterolo nel sangue e le probabilità di avere i capelli neri. I geni anatolici sembrano correlati invece a un minor indice di massa corporea, ai capelli biondi e a un'insorgenza più tardiva delle prime mestruazioni, mentre quelli dei cacciatori raccoglitori europei aumenterebbero le probabilità di essere corpulenti, ma sembrano abbassare i livelli di colesterolo e donare una forte predilezione per il consumo di caffè.

"In Italia purtroppo una biobanca come quella estone non esiste – conclude Pagani – ma in futuro pensiamo di approfondire le nostre ricerche utilizzando quella del Regno Unito, che contiene i dati di oltre 500mila persone, e potrebbe fornirci risultati ancora più interessanti perché vi sono molto più rappresentate persone con altre provenienze genetiche, come africani e asiatici".